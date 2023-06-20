收起來就出事！德國客戶來台看工廠 一包包「綠色乖乖」很難解釋

「寧可信其有，不可信其無」，在這個科技時代，只要是機器存在的地方，常可見到奶油椰子口味綠色乖乖的身影，很多人相信「乖乖大神」可以保佑機器乖乖運行，若是有人質疑它只是迷信，工程師就會出面告誡「是真的有用，你遇到就知道」。

日前有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「跨越宗教信仰的東方海島神秘力量」，原PO透露在汐止有一間工廠，每個機台上都放了一包綠色乖乖，連鐵捲門控制器上面都有放。

原PO表示，有一次德國客戶來參觀工廠時，為了避免解釋起來太麻煩，就把所有乖乖都先收起來，等看完工廠再放回去，結果當天空壓機就掛了！雖然很快就替換了備用的上去，但就是很詭異。

後來某日，德國客戶看了工廠以前的樣品紀錄照片問「機台上面一包一包綠色的是什麼」，畢竟兩張照片相差無幾，但一張照片上每個機台上頭都有綠色乖乖，另一張都沒有很突兀，只好很艱難的找適當的字詞跟德國客戶解釋，這東西可以賜予任何機械設備平安喜樂，到最後只能用culture、religion、traditional、乖乖=be good、green=No trouble，解釋完後，不接受但也不在意的德國客戶問了一個非常德國的問題「可是這樣不會有嚙齒類動物(老鼠)出現嗎？」

原PO才驚覺「對耶？」，好像從來沒聽說過有乖乖遭到老鼠毒手的事情。貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「還是會啦，我家以前是雜貨店，最常遭老鼠毒手的就是乖乖，不過印象中大多是五香乖乖比較容易被咬，奶油椰子則是相對少，而鹹的餅乾也比較容易遭毒手」、「相比乖乖，老鼠更愛電線」、「老鼠會吃乖乖我很確定，因為我的工作常常要用奶油椰子乖乖誘捕老鼠，整包的不吃可能是因為包裝很密封」。

也有不少網友表示「這是一個從貢品變成獻祭文化的過程」、「不可質疑科學、信仰跟魔法的結晶」、「綠乖乖和綠靠得住是IT兩大信仰神器」、「就說是幸運餅乾」，有同樣經驗的網友看了也深表同感「我們這當初電腦上放乖乖，有位師父有次夜間上班拿起來看了一眼說過期了，然後晚上就跑障礙了」、「噓！不要讓儀器知道乖乖過期了」。

也有網友開玩笑的說道「因為乖乖包裝上的那個兩齒人就是嚙齒類之神，所以老鼠不敢咬」、「雖然知道你在胡扯，但是我信了」、「台灣吃的東西太多了，有那個能力來咬袋子的老鼠早就搬到夜市去住了」，有位媽媽則表示「不知道綠色乖乖，可不可以貼在小孩身上」。