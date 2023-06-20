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端午離島訂房率突破9成 桃機出入境客運量可望創新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年端午連假澎湖、連江縣訂房率高達8、9成。本報資料照片
今年端午連假澎湖、連江縣訂房率高達8、9成。本報資料照片

疫情解封迎接首個端午連假，交通部觀光局統計，今年連假前3天國內住宿訂房率達57.94%，較去年同期成長2成多，其中離島的連江縣、澎湖縣單日訂房率更突破8、9成，達疫情前水準。另外，民眾出國熱度不減，桃園國際機場預估，連假每日旅運量平均將達13萬人次，可望創下今年以來新高。

觀光局表示，今年連續假期共為4天，訂房情形以前2天較為顯著，其中連江縣、澎湖縣二離島6月22日、23日的旅宿訂房率均達8成以上。大部分縣市於收假前1天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低。

觀光局指出，以前3天平均訂房率來看，訂房率前3名縣市為連江縣、澎湖縣、苗栗縣，均超過7成。其中，連江縣23日、24日更高達9成以上，4天平均也有89.59%，主要因適逢馬祖藍眼淚最佳觀賞時期；澎湖縣則因海上花火節活動即將結束，單日訂房率高達8成8；另外，苗栗縣因不少觀光景點維持不錯訂房率，平均也有7成以上。

澎湖國家風景區管理處長許宗民指出，端午連假澎湖地區住房率皆達8至9成，已恢復疫情前水準，其中外國觀光客約占5%至6%，主要仍以國內旅客為主，包括賞鷗行程、南海遊程之七美、望安、南方四島、澎澎灘水域遊憩活動、跳島旅遊、玄武岩景觀、摩西分海等皆有不少詢問度。

不只國內旅遊夯，民眾把握連假出國熱度不減，桃園國際機場預估，今年端午連假6月21日至6月26日的疏運期間，每日旅運量平均將達13萬人次，已經與疫情前2019年平均日運量相當，也繼今年春節每日平均7萬4千人次、清明連假每日平均9萬4千人次創新高。

桃園機場公司表示，今年1至5月客運量1203萬9317人次，已恢復至疫情前59%。今年端午疏運期間預估客運量近80萬人次、航機起降2985架次（含加班機18架次），運量高峰預估為6月22日約有13.6萬人，每日入境尖峰時段為下午3點至晚間6點及晚間8點至10點。

澎湖縣 訂房 連假

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