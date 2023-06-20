邊境攔截逾半為陸品項 知名電商「酷澎」進口也違規

食藥署今公布最新邊境食品攔截清單，本周上榜15違規品項，其中8項來自中國大陸，「乾燥裙帶菜(芽)」檢出重金屬鎘超標，總重360公斤全數退運銷毀；同時，知名電商「酷澎股份有限公司」再度上榜，進口的「hereisnotacafe 環保隨行杯」在溶出試驗中違規，全數遭退運、銷毀。

中國大陸出口的食品、食器本周在台灣邊境攔截8品項違規，食器部分為「雅村企業有限公司」進口2萬20個、1萬3862公斤的「安妮兔雙色時尚環保砧板(PP CUTTING BOARD)」；「台灣愛仕達國際有限公司」進口的480個、113.6公斤的「淘米籮」皆在溶出試驗中超標。

食藥署副署長林金富表示，安妮兔雙色時尚環保砧板與淘米籮為相同海關稅號，目前來自中國違規的相關品項，半年內已來到14批，將維持逐批查驗措施，直到今年底再行討論是否維持、鬆綁。

同樣為食器違規的中國大陸產品，還有「運堤國際有限公司」進口的「茶勺」1000個、13公斤；「雙東宏企業有限公司」進口的「松木竹斜鏟」2,400個、85公斤；「酷澎股份有限公司」進口的「hereisnotacafe 環保隨行杯」30個、6.60公斤；「臻賀行銷開發有限公司」進口的「烘焙紙」56個、18.99公斤，同樣因溶出試驗超標，全數退運銷毀。

林金富說明，中國的茶勺半年來邊境統計已是第三批，因此，後續將採取加強抽批檢驗措施；「松木竹斜鏟」也同樣半年內達三批，對相同稅則號列、同產地、同報驗義務人都將採取20%至50%的加強抽批檢驗。

中國違規食品部分，林金富表示，「蘭揚食品股份有限公司」進口的「乾燥裙帶菜(芽)」360公斤，檢出重金屬鎘1.4 mg/kg，超出限量的1.0 mg/kg；同時，該進口商先前有過進口違規紀錄，雖為六個月內首批違規，接下來仍會對該進口商祭出「逐批查驗」措施。另一項則為「和盛記蔘藥有限公司」進口的「菊花」1275公斤，檢出殘留農藥賽滅寧0.06 ppm超出標準0.03 ppm，全數退運銷毀，並採取加強抽批措施。

菲律賓出口的「醋」與上周相同進口商，為「德來貿易有限公司」。林金富表示，該進口商同貨品分兩批報驗，因此計算為兩批違規，由於檢出二氧化硫0.039 g/kg，半年第二批，將對同產地、號列、報驗義務人採取加強抽批檢驗。

越南出口的豆莢本周也攔截兩批違規，皆為「玖和農業行」進口，「鮮甜豆莢」檢出殘留農藥大滅松0.01 ppm、諾伐隆0.1 ppm、歐滅松0.01 ppm、達克利0.03 ppm、亞派占0.2 ppm、滅芬座0.32 ppm、依瑞莫0.03 ppm、脫芬瑞0.04 ppm、賽速安0.15 ppm以及「鮮豌豆莢」檢出殘留農藥氟比來0.04 ppm、毆殺斯0.02 ppm、普拔克0.3 ppm、達克利0.03 ppm。

林金富表示，越南豆莢共計9餘項的農藥違規，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥大滅松、諾伐隆、歐滅松、達克利、亞派占、滅芬座均為不得檢出，依瑞莫、脫芬瑞定量極限均為 0.01 ppm，賽速安容許量為 0.02 ppm，因此兩批6884公斤、9288公斤，全數退運銷毀。