快訊

新「火寮一哥」找到了！「婆婆2」換「他」接替許傑輝

被指「趁機性交」不忍了！黃健瑋發律師聲明喊：未違法

經法院撤銷監護輔助宣告 即日起可線上廢止登記

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
戶政線上便民服務再添2項！內政部今天表示，即日起，經我國法院撤銷的監護宣告及輔助宣告，民眾可使用自然人憑證（或行動自然人憑證）上網申辦監護廢止登記及輔助廢止登記。圖／擷自戶政司網站
戶政線上便民服務再添2項！內政部今天表示，即日起，經我國法院撤銷的監護宣告及輔助宣告，民眾可使用自然人憑證（或行動自然人憑證）上網申辦監護廢止登記及輔助廢止登記。圖／擷自戶政司網站

戶政線上便民服務再添2項！內政部今天表示，即日起，經我國法院撤銷的監護宣告及輔助宣告，民眾可使用自然人憑證（或行動自然人憑證）上網申辦監護廢止登記及輔助廢止登記，免臨櫃就能完成登記，省時又便民。

內政部表示，自2018年起陸續開放經法院判決確定、調解或和解成立的離婚登記及法院裁定確定的收養登記等19項線上申辦服務。即日起，再新增「經我國法院撤銷監護宣告之監護廢止」及「經我國法院撤銷輔助宣告之輔助廢止」等2項線上戶籍登記事項。

內政部說明，受監護人及受輔助人可用自然人憑證透過網路提出申請（網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/834），毋須提供臨櫃辦理登記時應備的法院文件，系統自動派案至受監護人及受輔助人戶籍所在地戶政事務所，戶所完成登記後，會用電子郵件通知申請人，民眾可依方便的時間，至全國任一戶政事務所，辦理戶口名簿換發。

此外，今年3月27日起，如原戶長因年邁、出境逾2年等因素，有無法再任戶長的情形，也可以使用自然人憑證線上申請戶長變更登記。

內政部表示，相關戶政便民措施，除可節省民眾臨櫃辦理所需的時間及交通成本，更可避免逾期罰鍰的問題，歡迎多加利用。民眾如欲查詢申辦進度，亦可至內政部戶政司全球資訊網查詢。

內政部 戶籍 加利

延伸閱讀

玉山到底在哪縣市？外國人也戰翻 內政部曝正解：很多台人不知道

房市量縮價平 轉趨保守

房貸負擔壓力 出現改善

最快6月底上路！未讓行人、1年內違規記點6點 都要道安講習

相關新聞

收起來就出事！德國客戶來台看工廠 一包包「綠色乖乖」很難解釋

「寧可信其有，不可信其無」，在這個科技時代，只要是機器存在的地方，常可見到奶油椰子口味綠色乖乖的身影，很多人相信「乖乖大神」可以保佑機器乖乖運行，若是有人質疑它只是迷信，工程師就會出面告誡「是真的有用，你遇到就知道」。

邊境攔截逾半為陸品項 知名電商「酷澎」進口也違規

食藥署今公布最新邊境食品攔截清單，本周上榜15違規品項，其中8項來自中國大陸，「乾燥裙帶菜(芽)」檢出重金屬鎘超標，總重...

吳德榮：台灣在暖氣團內 今南部、花東恐飆38度

天氣熱、非常熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天說，台灣在暖氣團內，天氣炎熱，花東縱谷、南部內陸易有37、38度極...

桃竹竹苗月票明審查 4縣市攜手爭取

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，交通部長王國材昨到台鐵中壢站及中壢客運總站，視察整備及感應卡加值機台裝置設施。他表...

台南登革熱增1例 疫區大掃除

台南登革熱本土病例昨天再增1例，累計15例，為先前確診病例的家屬，疫情未擴散。仁德區公所本周將強力清除疫區內4戶堆積回收...

還有機會！威力彩頭獎連18摃 下期獎金上看6.8億元

威力彩第112049期今晚開獎，第一區中獎號碼為20、12、36、08、04、27，第二區中獎號碼為01號；派彩結果，頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦