經法院撤銷監護輔助宣告 即日起可線上廢止登記

戶政線上便民服務再添2項！內政部今天表示，即日起，經我國法院撤銷的監護宣告及輔助宣告，民眾可使用自然人憑證（或行動自然人憑證）上網申辦監護廢止登記及輔助廢止登記，免臨櫃就能完成登記，省時又便民。

內政部表示，自2018年起陸續開放經法院判決確定、調解或和解成立的離婚登記及法院裁定確定的收養登記等19項線上申辦服務。即日起，再新增「經我國法院撤銷監護宣告之監護廢止」及「經我國法院撤銷輔助宣告之輔助廢止」等2項線上戶籍登記事項。

內政部說明，受監護人及受輔助人可用自然人憑證透過網路提出申請（網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/834），毋須提供臨櫃辦理登記時應備的法院文件，系統自動派案至受監護人及受輔助人戶籍所在地戶政事務所，戶所完成登記後，會用電子郵件通知申請人，民眾可依方便的時間，至全國任一戶政事務所，辦理戶口名簿換發。

此外，今年3月27日起，如原戶長因年邁、出境逾2年等因素，有無法再任戶長的情形，也可以使用自然人憑證線上申請戶長變更登記。

內政部表示，相關戶政便民措施，除可節省民眾臨櫃辦理所需的時間及交通成本，更可避免逾期罰鍰的問題，歡迎多加利用。民眾如欲查詢申辦進度，亦可至內政部戶政司全球資訊網查詢。