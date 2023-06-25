快訊

獨／竹北氣爆縣長從日本趕回台 議員：出國有什麼好瞞

瓦格納集團行軍逼近莫斯科 俄軍空中開火擋不住

男神養成記！「刮鬍 + 保養」精緻有型　護膚電鬍刀一機搞定

聯合線上／ 林啟芬

現代都會男性生活忙碌緊湊，打造精緻有型的面容，當然也要講求效率！Panasonic推出男人夢寐以求的電鬍刀，將刮鬍刀和美容儀二合一，刮鬍、清潔、保濕一次搞定，想要容光煥發的出門，就是這麼簡單！

Panasonic推出革命性產品護膚電鬍刀 ES-MT22，讓男性護膚保養效果加乘，效率提升。 圖／Panasonic提供
Panasonic推出革命性產品護膚電鬍刀 ES-MT22，讓男性護膚保養效果加乘，效率提升。 圖／Panasonic提供

全新上市的Panasonic護膚電鬍刀 ES-MT22承襲日本職人極致工藝，結合現代先驅高科技，創造舒適、極淨的刮鬍感受。三枚刃系統採用日本製刀頭及刀網，能滑順貼合肌膚，更深層有效的把鬍子刮乾淨；T字浮動刀頭可左右移動，靈活貼合臉部及下顎肌膚，連難纏的喉頭、下顎鬍鬚也能輕鬆剃除。並搭載新‧AI智能感應技術，能自動感應鬍鬚濃密，針對不同位置、不同濃密度的鬍鬚，自動調整剃除力道，不造成肌膚負擔。

刮鬍前，也可將刮鬍部位先塗上化妝水，在滲透角質的同時保濕刮鬍，讓毛髮柔順更容易刮，提升刮鬍的舒適度。

Panasonic 護膚電鬍刀ES-MT22，刮鬍+清潔+保養一次搞定。 圖／Panasonic提供
Panasonic 護膚電鬍刀ES-MT22，刮鬍+清潔+保養一次搞定。 圖／Panasonic提供

除了強大的刮鬍功能，Panasonic護膚電鬍刀 ES-MT22還增加了兩大新功能：清潔模式(導出)、保濕模式(導入)，讓使用者早上刮鬍、晚上沐浴後或睡前保養，每天臉部基礎護理一機搞定！

Panasonic護膚電鬍刀 ES-MT22是刮鬍刀，也是美容儀。刮鬍後可將化妝棉片沾取化妝水，固定在棉片蓋，開啟「清潔模式(導出)」，輕輕擦拭皮膚，搭配溫感離子感應頭，可有效吸附皮脂、毛孔污垢。而且皮脂污垢去除效果是手動搓揉洗臉的1.3倍 (註1)。

洗完臉後，再把化妝水、精華液等倒入化妝棉中，開啟「保濕模式(導入)」，透過溫感離子感應頭交換電荷流向，將保養品深入滲透肌膚角質層，強化吸收效果。經實驗結果顯示，使用護膚電鬍刀 ES-MT22，保養品滲透率是徒手擦拭玻尿酸的1.7倍 (註2)，徒手擦拭維他命C的1.3倍 (註3)。護膚電鬍刀 ES-MT22不僅能把保養品更有效的「吃」進肌膚裡，還可一邊溫熱按摩，一邊護膚保養，只需短短幾分鐘，你會發現自己的帥氣又升上一階。

刮鬍後同步清潔、保養，簡單步驟就能化身精緻型男。 圖／Panasonic提供
刮鬍後同步清潔、保養，簡單步驟就能化身精緻型男。 圖／Panasonic提供

顏值當道的時代，面試須打造好印象，脫單也要憑實力！Panasonic護膚電鬍刀 ES-MT22讓男性保養不再是需要特別培養的習慣，而能輕鬆融入生活環節，日常保養俐落完成。刮鬍同步保養，省略繁瑣步驟，讓你不管再忙、再懶，也能隨時化身精緻型男，帥氣出擊！

獨家合作！現在購買Panasonic 護膚電鬍刀（ES-MT22-S），隨貨贈送男研堂肌活永春泉(市值NT$1,780元)，數量有限、送完為止
哪裡購買？ https://reurl.cc/Eo4Dkn
想了解更多：https://reurl.cc/kXrvm9

Panasonic好康一波接一波，現在買 Panasonic #新6枚刃旗艦級電鬍刀（ES-LS9AX-K），登錄就送極潤奈米水離子吹風機（EH-NA0G-A），還有多項好禮精緻送給你！
活動時間：2023/06/17-2023/08/31
活動網頁：https://reurl.cc/AA4DGZ

(註1) 日本Panasonic研究使用肌膚清潔模式（離子強度：強，溫度：高），以化妝棉沾濕化妝水擦拭肌膚時，附著在化妝棉上的蛋白質量，與關閉肌膚清除模式時比較。
(註2) 日本Panasonic研究玻尿酸溶液塗抹後以保濕模式（離子強度：強，溫度：高）使用時的滲透面積為 0.311mm2/mm2，與徒手塗抹玻尿酸溶液時滲透面積0.146mm2/mm2 比較。
(註3) 日本Panasonic 研究維生素 C 溶液塗抹後以保濕模式（離子強度：強，保暖性：高）使用時的滲透量為 6.94μg/cm2，與徒手塗抹維生素 C 溶液時的滲透量5.09 µg/cm2 比較。

相關新聞

禮讓行人新制髮夾彎 只靠嚴罰無法還給行人真正安全

為擺脫行人地獄惡名，原本預計6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近都要停讓，卻引發各界反彈後政策馬上髮夾彎。一般來說，改善交通、促使多數民眾遵守交通規則的方向無非「3E」著手，也就是交通工程（Engineering）、交通教育（Education）及交通執法（Enforcement）。交通部並非沒有安全管理的專業，只是在推動過程中，順序步驟搞錯了，也才會讓我國的交通安全意外頻頻發生。

鳳梨釋迦重新銷陸 陳吉仲指饒慶鈴配合大陸起舞：不必自貶國格

大陸國台辦宣布即日起恢復部分經過申請註冊的包裝廠與外銷供果園生產的台灣釋迦，可重新輸銷大陸；農委會主委陳吉仲今天在臉書發...

國5宜蘭到頭城段紫爆！雪隧回堵6公里 預估這時紓解

端午連假第三天下午，北返車潮大量湧現，國道5號主線上午開啟主線儀控，宜蘭到頭城段紫爆，雪隧入口回堵6公里，預估明日凌晨才...

重案追緝令／藥頭老大疑小弟「黑吃黑」凌虐致死棄屍 3巧合破案

「黑吃黑」常在販毒交易間上演，屏東縣一名黃姓男子本是送毒小弟，2019年間，被藥頭老大懷疑私吞10萬毒品費，逼吐錢未果，遭拘禁衣櫃痛扁、剪斷小指、逼學狗爬，最後被強灌安毒水不治，棄屍荒野，曝曬5個月成白骨，四周還長滿雜草，冤屈直到三件巧合事串連，才得以昭雪。

明收假國道湧北返車潮 11處重點壅塞路段一次看

明天為端午節連續假期收假日，高速公路局表示，明天國道北向交通量為平日年平均的1.4倍，共有11處重點壅塞路段，建議西部國...

今晚雨神不休息！11縣市豪、大雨特報 新北大雷雨持續至晚間

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局表示，今天新北市地區及桃園市、南投縣山區有局部豪雨發生，台北、桃園、台中至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦