男神養成記！「刮鬍 + 保養」精緻有型　護膚電鬍刀一機搞定

現代都會男性生活忙碌緊湊，打造精緻有型的面容，當然也要講求效率！Panasonic推出男人夢寐以求的電鬍刀，將刮鬍刀和美容儀二合一，刮鬍、清潔、保濕一次搞定，想要容光煥發的出門，就是這麼簡單！

Panasonic推出革命性產品護膚電鬍刀 ES-MT22，讓男性護膚保養效果加乘，效率提升。 圖／Panasonic提供

全新上市的Panasonic護膚電鬍刀 ES-MT22承襲日本職人極致工藝，結合現代先驅高科技，創造舒適、極淨的刮鬍感受。三枚刃系統採用日本製刀頭及刀網，能滑順貼合肌膚，更深層有效的把鬍子刮乾淨；T字浮動刀頭可左右移動，靈活貼合臉部及下顎肌膚，連難纏的喉頭、下顎鬍鬚也能輕鬆剃除。並搭載新‧AI智能感應技術，能自動感應鬍鬚濃密，針對不同位置、不同濃密度的鬍鬚，自動調整剃除力道，不造成肌膚負擔。

刮鬍前，也可將刮鬍部位先塗上化妝水，在滲透角質的同時保濕刮鬍，讓毛髮柔順更容易刮，提升刮鬍的舒適度。

Panasonic 護膚電鬍刀ES-MT22，刮鬍+清潔+保養一次搞定。 圖／Panasonic提供

除了強大的刮鬍功能，Panasonic護膚電鬍刀 ES-MT22還增加了兩大新功能：清潔模式(導出)、保濕模式(導入)，讓使用者早上刮鬍、晚上沐浴後或睡前保養，每天臉部基礎護理一機搞定！

Panasonic護膚電鬍刀 ES-MT22是刮鬍刀，也是美容儀。刮鬍後可將化妝棉片沾取化妝水，固定在棉片蓋，開啟「清潔模式(導出)」，輕輕擦拭皮膚，搭配溫感離子感應頭，可有效吸附皮脂、毛孔污垢。而且皮脂污垢去除效果是手動搓揉洗臉的1.3倍 (註1)。

洗完臉後，再把化妝水、精華液等倒入化妝棉中，開啟「保濕模式(導入)」，透過溫感離子感應頭交換電荷流向，將保養品深入滲透肌膚角質層，強化吸收效果。經實驗結果顯示，使用護膚電鬍刀 ES-MT22，保養品滲透率是徒手擦拭玻尿酸的1.7倍 (註2)，徒手擦拭維他命C的1.3倍 (註3)。護膚電鬍刀 ES-MT22不僅能把保養品更有效的「吃」進肌膚裡，還可一邊溫熱按摩，一邊護膚保養，只需短短幾分鐘，你會發現自己的帥氣又升上一階。

刮鬍後同步清潔、保養，簡單步驟就能化身精緻型男。 圖／Panasonic提供

顏值當道的時代，面試須打造好印象，脫單也要憑實力！Panasonic護膚電鬍刀 ES-MT22讓男性保養不再是需要特別培養的習慣，而能輕鬆融入生活環節，日常保養俐落完成。刮鬍同步保養，省略繁瑣步驟，讓你不管再忙、再懶，也能隨時化身精緻型男，帥氣出擊！

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活動時間：2023/06/17-2023/08/31

活動網頁：https://reurl.cc/AA4DGZ

(註1) 日本Panasonic研究使用肌膚清潔模式（離子強度：強，溫度：高），以化妝棉沾濕化妝水擦拭肌膚時，附著在化妝棉上的蛋白質量，與關閉肌膚清除模式時比較。

(註2) 日本Panasonic研究玻尿酸溶液塗抹後以保濕模式（離子強度：強，溫度：高）使用時的滲透面積為 0.311mm2/mm2，與徒手塗抹玻尿酸溶液時滲透面積0.146mm2/mm2 比較。

(註3) 日本Panasonic 研究維生素 C 溶液塗抹後以保濕模式（離子強度：強，保暖性：高）使用時的滲透量為 6.94μg/cm2，與徒手塗抹維生素 C 溶液時的滲透量5.09 µg/cm2 比較。