新菸防法上路買不到合法加熱菸 彭華幹率上百民眾至國健署抗議

新菸害防制法3月22日上路，禁止電子煙、有條件開放加熱菸，現行尚未有任何加熱菸通過審查，有民眾至今買不到加熱菸，質疑國健署未依法行政。今資深媒體人彭華幹率百位民眾集結國健署大門，疾呼「我現在就要」，嗆政府欺騙民眾，逼政府只能吸二手菸，剝奪民眾的選擇權，只會讓「良民逼成綠巨人浩克」發出怒吼。今國健署菸害防制組組長陳妙心代表出面接受陳情書，並表示會將意見帶回。

舊法期間加熱菸屬違法產品，新法上路後，加熱菸須經審查才可上市，審查需繳交200萬元審查費，能向國健署申請審查僅有廠商、業者，民眾無法申請。彭華幹稱，3月22日之前攜帶加熱菸被海關扣關的民眾，想要取回自己花錢購買的加熱菸品，要花上200萬才能領回。他質問，哪個人有財力或意願，花這樣的錢去領回頂多幾千元的加熱菸品？現在3個月申請領回的期限將至，民眾居然只能眼睜睜看著加熱菸被銷毀！

彭華幹說，3月22日之後更慘，有合理需求的民眾，因為在國內無法買到加熱菸，冒險從國外攜帶入境，導致被海關查獲，不但物品被沒收，還要被處以5萬到500萬元的罰鍰，這樣過程難道不是官逼民反，強迫人民變身浩克來發出怒吼嗎？他批國健署根本是畫大餅，且大餅還是看得到吃不到，一路以來都欺騙民眾。

彭華幹稱，國健署上級機關衛福部引起眾怒，讓民眾大聲呼喊「我現在就要」已不是第一次，早從疫情期間，被質疑阻擋民間團體協助購買BNT疫苗民眾無法「我現在就要」，近來又因為健保常備藥品斷藥，引爆全民健保上路30年來最大的缺藥潮，讓民眾沒有辦法「我現在就要」、甚至一藥難求！參與陳情抗議的民眾嗆問，難道現在又要因為官員的行政怠惰，讓民眾「我現在就要」嗎？

陳情過程民眾上演行動劇，先是先是看到民眾就是要BNT疫苗的需求被斬了，又看到民眾對健保藥品的需求被砍了，他只好請出一道發自民意的聖旨，希望能幫陳情民眾刀下留人，讓民眾不再冒著違法的風險，合理合法的享有選擇的權利，不要變成浩克發出「我現在就要」的怒吼，因為這樣的變身要是變不回來，怎麼辦？

今北市大同警分局、萬華警分局、保安警察大隊早上派出近百名警力支援民眾陳情抗議活動，全程戒備、維安，抗議群眾最後遞交陳情書後離去，沒有脫序行為發生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康