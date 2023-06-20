新竹地區外國人多 新竹台大醫院設國際醫療特約門診

新竹地區人口多元，除有科學園區，還有清大、陽明交大等大學，不乏留學生與攜家帶眷的外國工程師，但對於不熟悉流程、語言又不通的外語人士來說，就醫過程從掛號、看診、檢查到拿藥十分困難。新竹台大分院看見外國人士的就醫需求，規畫「國際醫療特約門診」，已於日前開幕，避免外語人士就醫時於不同層樓間奔波，迷失在指標牌中，對注重個人隱私與流暢就醫體驗的外國人來說，友善服務更上一層樓。

一名來自克羅埃西亞的男子到台灣出差，被牙醫師發現上顎有不明白斑，新竹台大分院國際醫療中心以國際醫療特約門診方式，安排口腔顎面外科醫師彭馨慧診療。就診當日，由國際醫療特約門診護理師接待，協助男子辦理相關程序並陪同就診，所幸檢查上顎白斑為異物侵入黏膜造成，異物順利取出，並持續觀察。男子表示，約診的方式除了能互相配合時間，英語的陪同服務更舒緩他在醫院裡毫無頭緒又緊張的心情。

新竹台大分院指出，醫院的國際醫療中心自2022年5月成立以來，持續在國際人士就醫環境、拓展國際病人服務領域耕耘，同時也在服務外國病人時，深刻體會到友善就醫環境的重要。

因此，新竹台大分院著手建置「國際醫療特約門診」，採用約診制度，從病人聯繫醫院開始便提供英語專人服務，搭配科別齊全的國際醫療團隊，讓病人從醫病溝通到疾病治療都能享有順暢又高品質的就醫體驗。另外，「國際醫療特約門診」的診間屬多功能性質，可執行一般理學檢查與超音波掃描，問診、檢查、諮詢一站式完成。

新竹台大分院長余忠仁表示，醫院致力成為醫療中心，近年來與國合會、衛福部新南向政策密切合作，投入不少人力及資源發展國際醫療，期許能在國際上拓展本院優質醫療能見度，同時增進國際情誼，持續促進及提升醫療的品質，為病人帶來更好的醫療照護。也希望國際醫療特約門診的設立，能為國際人士提供友善的醫療服務。