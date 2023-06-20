快訊

人設崩壞再+1！名作家何則文被控「性侵合夥人」 他認關係密切：沒有強迫任何人

遭影射「徐姓大牌主持人」泡溫泉摸大腿 徐展元怒否認：請直接說出姓名

高雄房價天花板改寫！美術館特區豪宅預售「每坪成交69.6萬」

新竹地區外國人多 新竹台大醫院設國際醫療特約門診

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院「國際醫療特約門診」開幕，由院長余忠仁（左三）、副院長兼國際長黃國晉（左二）、家庭醫學部主任陳孟侃（左四）、國際醫療中心執行長黃崧溪（左一）共同剪綵。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院「國際醫療特約門診」開幕，由院長余忠仁（左三）、副院長兼國際長黃國晉（左二）、家庭醫學部主任陳孟侃（左四）、國際醫療中心執行長黃崧溪（左一）共同剪綵。圖／新竹台大分院提供

新竹地區人口多元，除有科學園區，還有清大、陽明交大等大學，不乏留學生與攜家帶眷的外國工程師，但對於不熟悉流程、語言又不通的外語人士來說，就醫過程從掛號、看診、檢查到拿藥十分困難。新竹台大分院看見外國人士的就醫需求，規畫「國際醫療特約門診」，已於日前開幕，避免外語人士就醫時於不同層樓間奔波，迷失在指標牌中，對注重個人隱私與流暢就醫體驗的外國人來說，友善服務更上一層樓。

一名來自克羅埃西亞的男子到台灣出差，被牙醫師發現上顎有不明白斑，新竹台大分院國際醫療中心以國際醫療特約門診方式，安排口腔顎面外科醫師彭馨慧診療。就診當日，由國際醫療特約門診護理師接待，協助男子辦理相關程序並陪同就診，所幸檢查上顎白斑為異物侵入黏膜造成，異物順利取出，並持續觀察。男子表示，約診的方式除了能互相配合時間，英語的陪同服務更舒緩他在醫院裡毫無頭緒又緊張的心情。

新竹台大分院指出，醫院的國際醫療中心自2022年5月成立以來，持續在國際人士就醫環境、拓展國際病人服務領域耕耘，同時也在服務外國病人時，深刻體會到友善就醫環境的重要。

因此，新竹台大分院著手建置「國際醫療特約門診」，採用約診制度，從病人聯繫醫院開始便提供英語專人服務，搭配科別齊全的國際醫療團隊，讓病人從醫病溝通到疾病治療都能享有順暢又高品質的就醫體驗。另外，「國際醫療特約門診」的診間屬多功能性質，可執行一般理學檢查與超音波掃描，問診、檢查、諮詢一站式完成。

新竹台大分院長余忠仁表示，醫院致力成為醫療中心，近年來與國合會、衛福部新南向政策密切合作，投入不少人力及資源發展國際醫療，期許能在國際上拓展本院優質醫療能見度，同時增進國際情誼，持續促進及提升醫療的品質，為病人帶來更好的醫療照護。也希望國際醫療特約門診的設立，能為國際人士提供友善的醫療服務。

新竹 台大 醫師

延伸閱讀

4縣市攜手推生活圈通勤月票 竹竹288元、桃竹竹苗1200元

又是行人地獄！ 新竹男騎車撞死行人遭判刑3月

ATM吐出1萬元橫財 新竹女取走遭判刑倒賠1萬2

徐榛蔚力邀去花蓮 楊文科笑答新竹人賺得多就是要去玩

相關新聞

吳德榮：台灣在暖氣團內 今南部、花東恐飆38度

天氣熱、非常熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天說，台灣在暖氣團內，天氣炎熱，花東縱谷、南部內陸易有37、38度極...

桃竹竹苗月票明審查 4縣市攜手爭取

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，交通部長王國材昨到台鐵中壢站及中壢客運總站，視察整備及感應卡加值機台裝置設施。他表...

台南登革熱增1例 疫區大掃除

台南登革熱本土病例昨天再增1例，累計15例，為先前確診病例的家屬，疫情未擴散。仁德區公所本周將強力清除疫區內4戶堆積回收...

還有機會！威力彩頭獎連18摃 下期獎金上看6.8億元

威力彩第112049期今晚開獎，第一區中獎號碼為20、12、36、08、04、27，第二區中獎號碼為01號；派彩結果，頭...

端午連假蘇花南下估首日凌晨湧現車潮 上看1萬8000輛

端午節連續假期6月22日至25日共4天，目前花東地區訂房率已達8成，公路總局第四區養護工程處預估蘇花路廊將湧現大量車潮，...

各地飆高溫紫外線「危險」 端午連假迎午後雷陣雨

夏至將至，暑氣濕熱天氣型態登場。明、後天高溫炎熱，大台北盆地等地高溫逾36度，各地中午前後紫外線可能達「危險」等級；為期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦