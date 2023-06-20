廢棄檸檬皮可餵牛羊 研究人員證實泌乳生長無負面影響

農委會畜試所把柳丁、檸檬及鳳梨果渣等農副產物，循環再利用轉變為畜禽飼料，經過青貯後，可供牛、羊等反芻動物食用，可部分替代進口芻料，且不影響產能。

畜試所表示，我國近十年的農業廢棄物產出量約為470萬餘公噸，目前這些農業廢棄物多以堆肥或掩埋方式處理；而這些農副產物因仍具有營養價值，因此畜試所利用柳丁、檸檬及鳳梨等果渣進行小型青貯試驗，經青貯評分(Flieg’s score)、粗蛋白、中洗纖維、酸洗纖維及試管乾物質消化率等指標分析，顯示青貯後品質良好，可作為反芻動物飼料。

研究人員將青貯後的檸檬以完全混合日糧方式餵飼泌乳牛羊，並分析泌乳牛羊增重、採食量、乳量及乳成分，評估青貯料作為反芻動物飼料的效果，飼養結果顯示其對泌乳牛羊生長及乳量無負面影響，且可取代20%芻料原料，減少芻料的使用量，降低農民飼料成本。

畜試所表示，近來因飼料及進口草料價格上漲，業者飼養成本上揚，將農副產物再利用製成青貯料，可以減少農業廢棄物，降低環境負荷及農民飼養成本，更能減少碳排，技術值得推廣應用。