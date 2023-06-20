賈新興：7月21日前環境穩定不利降雨

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，天氣會愈來愈熱，端午連假天氣悶熱，局部有西北雨。展期資料也顯示， 7月21日前環境穩定不利降雨。

賈新興說，20日至23日受西南風影響，台中以南凌晨至中午前易有零星短暫雨，山區午後有零星短暫陣雨。 台東地區有火燒風發生的機率，呼籲民眾注意。

賈新興指出，觀察24日菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成的機率，大約5、6成，可能通過呂宋島及南海北邊。

24日起太平洋高壓籠罩高溫悶熱，氣溫愈來愈高，要補充水分，注意防曬。24日至25日午後西半部及宜花有零星短暫陣雨，26日至29日台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部有局部短暫雷陣雨。