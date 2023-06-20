吳聖宇：端午連假午後雷雨範圍、雨量擴大

端午連假周四起四天，不少民眾返鄉過節。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，端午連假的前兩天午後雷雨出現的範圍跟雨量都有可能會擴大一些，連假後兩天迎風面降雨區域轉移到花東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，午後雷雨發生位置轉變到西半部，尤其是中部以北的區域。

吳聖宇說，今天到明天仍受西南風影響，水氣不多。白天在中北部、東半部山區午後熱對流雷雨，應會集中在山區為主，平地受影響有限，可能出現局部單點短時較大雨勢的狀況，提醒到山區活動的朋友還是請多注意午後的天氣變化。

至於溫度持續偏高，特別容易出現高溫區域仍是以大台北地區、桃園、花東縱谷以及中南部近山區為主，有可能出現36-37度或以上高溫，其他區域普遍也可以達到34-35度或以上，外出或是戶外活動要多補充水分預防中暑，並且做好防曬準備避免曬傷。

吳聖宇說，端午連假的前兩天(22-23日)仍是西南風環境為主，清晨到上午迎風面南部沿岸有局部短暫陣雨，到了午後則是在中北部、東半部有局部熱對流雷雨的天氣型態，水氣量預期會略為增多，午後雷雨出現的範圍跟雨量都有可能會擴大一些，午後外出或是到山區活動要特別注意。

他指出，連假後兩天(24-25日)大環境風向會逐漸轉變為偏南風到東南風，迎風面降雨區域轉移到花東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，午後雷雨發生的位置則會轉變到西半部地區，尤其是中部以北，帶著雨具外出會比較保險，以免出遊遇到下雨措手不及。

至於溫度方面都相當炎熱，高溫普遍有33-35度，局部單點還是會有36-37度或以上的高溫發生，感受上已經完全是夏季。吳聖宇說，脫離梅雨季之後，接下來除非有颱風或熱帶擾動影響，要有明顯的降溫機會不高，炎熱的狀況可能要持續一段時間。