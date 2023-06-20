吳德榮：台灣在暖氣團內 今南部、花東恐飆38度

天氣熱、非常熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天說，台灣在暖氣團內，天氣炎熱，花東縱谷、南部內陸易有37、38度極端高溫，各地皆應注意防曬、防中暑。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五(20至23日)「滯留鋒」在長江流域至華南、北部海面一帶南北徘徊，台灣受西南風影響，迎風面中南部不穩定，清晨偶有局部短暫陣雨的機率，背風面北部、東半部晴朗穩定；午後近山區偶有局部短暫雷陣雨。

吳德榮說，台灣在暖氣團內，天氣炎熱，花東縱谷、南部內陸易有37、38度極端高溫，各地皆應注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部23至36度，中部24至36度，南部24至37度，東部21至38度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六至下周一(24至26日)台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後亦偶有局部短暫雷陣雨；氣溫偏高、天氣仍偏熱。