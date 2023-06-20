功夫茶王買1送1、莎莎優格現折20！功夫茶端午限時優惠

隨著端午佳節即將到來，連鎖手搖飲「功夫茶」於端午節當天推出「功夫茶王買1送1」的限時優惠。除此之外，6月30日前，還有莎莎優格系列現省20元的優惠。

功夫茶所推出的「功夫茶王」，標榜選用來自阿里山的手採茶葉，透過繁複工序製成，風味清香，還曾獲得「台灣高山茶王優 良茶」與「冬季評鑑頭等獎」，不添加糖更能品嚐到原味甘醇，每杯45元（中南花等地區為40元）。至於「莎莎優格系列」則是以水果作為主角，再搭配牛奶優格製成冰沙，共有「榴槤莎莎優格」、「芒果莎莎優格」等2種選擇，每杯各為130、110元。

為慶祝端午節，端午節當日（6月22日），到店購買「功夫茶王」可享「買1送1」優惠；另外即日起至6月30日期間，有「榴槤莎莎優格」、「芒果莎莎優格」均可享現折20元優惠，折扣後各為110、90元。