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勸世三姊妹 下月北藝見

聯合報／ 本報訊

今年一月高雄衛武營首演後，以炸開式口碑完售的台灣音樂劇「勸世三姊妹」，挾帶超高好評討論，七月將移師臺北表演藝術中心演出九場，不僅舞台規模升級、服裝繽紛華麗、歌舞陣容浩大震撼，結合好吃、好看、好聽、好用、好放鬆的感官體驗，要讓觀眾不僅欣賞一場音樂劇，還能享受豐富的五感饗宴。

此次聯手台式小吃美味代表「師園鹽酥雞」，推出「三姊妹勸世套餐」經典炸物組合。更推出多樣周邊小物，包括一組卅支的「勸你點支香」線香組，及是竹籤也是運勢籤的「勸你抽支籤」；防小人、防冤親債主的「勸你貼起來」便條紙、紙膠帶等，及精裝組合「勸盒不勸離」。

目前「勸世三姊妹」首周末場次已經接近完售，七月一日至九日在臺北表演藝術中心大劇院演出九場，購票請洽OPENTIX。

音樂劇 小吃

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