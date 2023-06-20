中信閱讀全壘打 圖書館借書送門票

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦「二○二三閱讀全壘打—夢想象前行」，活動邁入第八年，今年新增中信飛牡蠣電競戰隊共襄盛舉，旗下職棒、職籃、電競明星選手共同支持讀好書。

今年閱讀全壘打邀請中信兄弟棒球隊終結者呂彥青、新北中信特攻籃球隊控球後衛林韋翰、中信飛牡蠣電競戰隊隊長黃楚軒擔任代言人，首波活動自六月廿七日起至八月六日止，民眾至合作的圖書館借閱書籍，即能兌換兄弟主場門票兌換券一張；十月起籃球「助攻」，民眾完成任務獲贈特攻主場門票兌換券兩張，今年預計將送出逾一萬五千張門票，再創歷年之最。

中信育樂董事長陳國恩表示，中國信託投入體育公益回饋社會不遺餘力，旗下三支職業隊伍一年內陸續奪冠，期盼人氣選手們的影響力鼓勵民眾讀好書、挺好球。林韋翰表示，他與妻子都非常鼓勵一雙兒女要養成運動與閱讀的好習慣，特別向球迷喊話，積極閱讀、踴躍換票進場幫球隊加油。

「閱讀全壘打」推動迄今已八年，足跡遍布全台十七縣市、一二八間圖書館，帶動借閱逾十四萬本書，成果深獲各界肯定，榮獲「二○二二台灣企業永續獎」社會共融領袖獎、「二○二三《財訊》財富管理大獎」最佳公益推動獎。

今年串聯台北市、新北市及苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等六縣市，逾兩百間圖書館熱情響應，還安排行動故事車前進偏鄉社區與台中洲際棒球場，為更多孩子提供導讀服務，感受閱讀魅力。