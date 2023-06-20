聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信閱讀全壘打 圖書館借書送門票

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
「二○二三閱讀全壘打－夢想象前行」舉辦起跑記者會，教育部政務次長林明裕（左五）、國資圖館長馬湘萍（右五）、中信金控暨中信銀行行政長高人傑（右四）、中信育樂董事長陳國恩（右三）及活動代言人中信兄弟呂彥青（左四）、中信特攻林韋翰（左三）、中信飛牡蠣黃楚軒（右二）共同出席。圖／國資圖提供
「二○二三閱讀全壘打－夢想象前行」舉辦起跑記者會，教育部政務次長林明裕（左五）、國資圖館長馬湘萍（右五）、中信金控暨中信銀行行政長高人傑（右四）、中信育樂董事長陳國恩（右三）及活動代言人中信兄弟呂彥青（左四）、中信特攻林韋翰（左三）、中信飛牡蠣黃楚軒（右二）共同出席。圖／國資圖提供

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦「二○二三閱讀全壘打—夢想象前行」，活動邁入第八年，今年新增中信飛牡蠣電競戰隊共襄盛舉，旗下職棒、職籃、電競明星選手共同支持讀好書。

今年閱讀全壘打邀請中信兄弟棒球隊終結者呂彥青、新北中信特攻籃球隊控球後衛林韋翰、中信飛牡蠣電競戰隊隊長黃楚軒擔任代言人，首波活動自六月廿七日起至八月六日止，民眾至合作的圖書館借閱書籍，即能兌換兄弟主場門票兌換券一張；十月起籃球「助攻」，民眾完成任務獲贈特攻主場門票兌換券兩張，今年預計將送出逾一萬五千張門票，再創歷年之最。

中信育樂董事長陳國恩表示，中國信託投入體育公益回饋社會不遺餘力，旗下三支職業隊伍一年內陸續奪冠，期盼人氣選手們的影響力鼓勵民眾讀好書、挺好球。林韋翰表示，他與妻子都非常鼓勵一雙兒女要養成運動與閱讀的好習慣，特別向球迷喊話，積極閱讀、踴躍換票進場幫球隊加油。

「閱讀全壘打」推動迄今已八年，足跡遍布全台十七縣市、一二八間圖書館，帶動借閱逾十四萬本書，成果深獲各界肯定，榮獲「二○二二台灣企業永續獎」社會共融領袖獎、「二○二三《財訊》財富管理大獎」最佳公益推動獎。

今年串聯台北市、新北市及苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等六縣市，逾兩百間圖書館熱情響應，還安排行動故事車前進偏鄉社區與台中洲際棒球場，為更多孩子提供導讀服務，感受閱讀魅力。

中信 圖書館

延伸閱讀

中職／「閱讀全壘打」起跑 借閱書籍可換兄弟、特攻門票

國資圖再攜手中信銀推閱讀全壘打 借書可拿球票

國資圖與中國信託攜手第8年！2023閱讀全壘打推「家庭共讀」再贈逾1.5萬張球票

T1聯盟／沒拿年度MVP不打緊 林韋翰：想再拿FMVP

相關新聞

桃竹竹苗月票明審查 4縣市攜手爭取

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，交通部長王國材昨到台鐵中壢站及中壢客運總站，視察整備及感應卡加值機台裝置設施。他表...

台南登革熱增1例 疫區大掃除

台南登革熱本土病例昨天再增1例，累計15例，為先前確診病例的家屬，疫情未擴散。仁德區公所本周將強力清除疫區內4戶堆積回收...

還有機會！威力彩頭獎連18摃 下期獎金上看6.8億元

威力彩第112049期今晚開獎，第一區中獎號碼為20、12、36、08、04、27，第二區中獎號碼為01號；派彩結果，頭...

端午連假蘇花南下估首日凌晨湧現車潮 上看1萬8000輛

端午節連續假期6月22日至25日共4天，目前花東地區訂房率已達8成，公路總局第四區養護工程處預估蘇花路廊將湧現大量車潮，...

各地飆高溫紫外線「危險」 端午連假迎午後雷陣雨

夏至將至，暑氣濕熱天氣型態登場。明、後天高溫炎熱，大台北盆地等地高溫逾36度，各地中午前後紫外線可能達「危險」等級；為期...

台鐵便當 交長：明年公司化可調漲

聯合報昨天獨家報導，萬物齊漲，台鐵車票凍漲28年，連受歡迎的台鐵便當也不敢反映成本漲價，「凍漲」的結果，賣一個賠一個。 ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦