健康你我他／良好衛生習慣 降低染疫風險

截至今年五月底止，我沒有確診新冠肺炎，但不曾沾沾自喜是「天選之人」。夫妻倆都是上班族，家中有兩名就學的孩子，萬一不慎中獎了，又沒有長輩的後援，另一半勢必加倍辛苦，即使我在醫院服務，「小心駛得萬年船」，還是得自求多福，能避免則避免之。

我們上班時一定配戴外科口罩，如果打噴嚏濡濕，因已失去保護效果，會立即更換。我跟診較高風險科別時，例如耳鼻喉科或胸腔內科等，會改配戴N95口罩；行經人群密集處時，例如候診區時，則快速通過；遇有民眾咳嗽或打噴嚏時，則繞道而行，不得不經過時，就暫時停止呼吸。有接觸史或疑似症狀時，便依醫師建議，執行快篩檢查。

此外，我每天幾乎喝足1500㏄溫開水。嗜睡族的我，盡量睡眠充足。醫院有所謂的「洗手五時機」，之前我被消遣愛洗手，現在更落實下班離開醫院前、返家後的首要任務，就是使用洗手乳或香皂洗手。

但不知是否這些生活習慣，織就成一張防護網，讓我迄今仍能免於確診之苦。曾聽聞確診過的同事形容，罹病期間會有種種不適，例如喉嚨痛如刀割、腦袋強烈暈痛、昏沉迷糊等，讓我思之膽怯。

無論疫情起伏，病毒變種，畢竟人類無法離群索居，我想，維持良好衛生習慣，應能降低傳染的風險。