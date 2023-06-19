端午趨吉避凶！命理師：民俗6大禁忌

端午節將至，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，端午節是一年中陽氣最旺，傳統習俗有6大禁忌，包括忌去陰氣重的地方、忌送成串粽子、忌到經常出事的河邊、忌游泳戲水、忌香包丟失、忌行房等，提供民眾趨吉避凶參考。

楊登嵙說明，禁忌一，忌去陰氣重的地方，陰邪穢氣躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場等，運勢不好，身體狀況較差者易受影響。若必須前往，可攜帶「護身符」、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。

他指出，禁忌二，忌到經常出事的河邊，民間習俗水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，易被「抓交替」；禁忌三，忌游泳戲水，到無救生員的溪、河或海游泳、戲水易被「抓交替」；禁忌四，忌香包丟失，端午配戴香包有驅蟲、避邪、保平安作用，民俗若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。