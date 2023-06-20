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台鐵便當 交長：明年公司化可調漲

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導

聯合報昨天獨家報導，萬物齊漲，台鐵車票凍漲28年，連受歡迎的台鐵便當也不敢反映成本漲價，「凍漲」的結果，賣一個賠一個。 交通部長王國材昨說，台鐵公司化如果明年正常經營，便當可就內容、價格調整一下，期待「這個品牌」未來可以繼續擴大經營。

台鐵運輸本業虧損連連，累積4千億債務，台鐵附業販售的便當則經營有成，今年1月至5月，便當營收約2億6千萬元，坊間戲稱台鐵是「被火車耽誤的便當店」；只是在通膨嚴重、原物料飆漲下，坊間餐飲品牌紛紛調漲價格，市面上的便當動輒一個120元至150元，台鐵排骨便當卻仍維持60元。

王國材昨前往台鐵中壢站及中壢客運總站，視察TPASS月票整備作業及設施時表示，台鐵便當全國有名，最高一年可賣1千萬個，明年公司化如果正常經營，便當可就內容、價格調整一下；品質與價格是否調整，由台鐵公司來討論。

台鐵公司明年一月掛牌，短期債務飆升1700億成為棘手課題，行政院副院長鄭文燦祭出新招，擬調整台鐵原列為償債基金的高雄港站基地容積，引資100多億元。

台鐵公司化 便當 王國材

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回響／台鐵便當也凍漲？ 王國材：明年可調整內容價格

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