桃竹竹苗月票明審查 4縣市攜手爭取

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，交通部長王國材昨到台鐵中壢站及中壢客運總站，視察整備及感應卡加值機台裝置設施。他表示，桃園一天到雙北67萬人次，其中約兩成搭乘公共運輸運具，包括台鐵約6萬人次、公路公車約7萬人次，未來可充分使用1200 TPASS。

至於「桃竹竹苗生活圈通勤月票」4種月票方案，交通部明天舉行審查會議，預計10月推出。新竹市長高虹安說，4縣市將出席攜手爭取核定。

政府砸200億元補助3年票卡的TPASS，北中南3大生活圈月票7月1日上路。王國材昨說，台鐵中壢站與中壢客運站大致已準備好，包括站內專用通道、指引標誌、車身廣告等，台鐵中壢站、國道客運量特別多，務必在7月1日開通時做好準備。

王國材說，桃園到雙北還有50多萬開車族，如果通勤月票便宜方便，未來會有更多人住在桃園，分散台北市居住人口。

昨在竹市府舉辦的「桃竹竹苗生活圈TPASS通勤月票」記者會，高虹安、新竹縣長楊文科，及桃園副市長蘇俊賓、苗栗副縣長鄧桂菊出席，公布竹竹、桃竹竹、竹竹苗、桃竹竹苗月票4種方案，配合中央期程預計10月推出，估近5萬人受惠。

竹市交通處表示，4種月票方案中，又以「竹竹」最低，每月只要288元，另外「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，大幅減輕民眾乘車負擔。