端午連假蘇花南下估首日凌晨湧現車潮 上看1萬8000輛

端午節連續假期6月22日至25日共4天，目前花東地區訂房率已達8成，公路總局第四區養護工程處預估蘇花路廊將湧現大量車潮，並在假期第一天達到高峰，首波車潮會從凌晨3時起湧現，當天南下交通總量約1萬8000輛次，尖峰時段最高車流量達每小時1030輛。

此外，第一天蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）的南下車多時段，平均車流量約為每小時850至950輛車次，壅塞情形預計將持續至下午2時以後緩解。

假期後段的6月24日至25日以北返車流為主，預估第3天的6月24日出現北上車流高峰，北上全天的交通量約1萬5100輛次，車潮將自上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況會持續至晚間6時後緩解。