COVID-19強制隔離再放鬆 原則不須開立隔離單

疾管署今天公布，調整COVID-19強制隔離治療條件，即起除非是患者特別不配合情況，否則均不須開立隔離單，按照現行接觸飛沫管控措施即可，以節省醫療、公衛端行政審議時間。

為因應近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及臨床與公衛執行防治的實務需求，衛生福利部疾病管制署傍晚發布新聞稿表示，6月6日召開「衛生福利部傳染病防治諮詢會-COVID-19防治組」專家會議後決議，調整COVID-19強制隔離治療條件。

疾管署副署長羅一鈞接受媒體聯訪指出，目前台灣進入第4波流行，平均每週新增244例併發症，疫情升溫增加人力與時間壓力，專家於會議中提到，應該對開單作業予以精簡。

羅一鈞表示，專家認為不開單不會影響醫院實際照顧，因此修訂完相關行政文書後，17日已正式發函周知各醫療院所，後續除病患不願意配合管控措施等特殊情況，否則原則上不須開立隔離單。

疾管署表示，調整大幅度解除了醫療端及公衛行政端的開單作業，是繼5月31日放寬通報時效為72小時後，又一行政鬆綁措施。