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迎端午連假海運疏運啟動 提供近22萬人次運能

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
迎接端午連假，交通部航港局啟動海運疏運。圖／航港局提供
迎接端午連假，交通部航港局啟動海運疏運。圖／航港局提供

迎接端午連假，交通部航港局啟動海運疏運，台灣本島與離島間海運客運預計開航11條航線、共845航次，提供近22萬人次運能；至於小三通，因應政策規劃開航4條航線、共100航次，提供2萬6千餘人次運能，將視現場旅客人數協調航商因應增班。

航港局表示，依目前掌握天候狀況，6月21至22日恐影響馬祖班機起降，提醒旅客持續留意，如有需要，建議可搭乘6月22日上午10時自台北港出發的「南北之星2號」，或6月22日晚上10時30分自基隆出發的「新台馬輪」。

另外，6月22日馬祖南竿往台北港航線訂位率已達98.3%，呼籲有自馬祖前往台灣旅客，可搭乘當日中午由馬祖前往基隆的「新台馬輪」航班，尚有空位，可多加利用。

航港局指出，原排定「南北之星2號」6月21日馬祖（上午11時30分)往台北航班，因海象不佳業者已宣布停航；另「新台馬輪」6月21日晚上從基隆出發，至馬祖航班訂位率已超過95%，提醒前往馬祖旅客務必預先訂位。各航線航班資訊可見航港局官網公告（https://www.motcmpb.gov.tw/Information?SiteId=1&NodeId=614)

馬祖 航港局

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