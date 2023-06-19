加強石綿去化途徑 環保署預告修正草案納熱處理

為加強建物拆除產出石綿瓦廢棄物貯存、清除及處理的鼓臉，環保署今預告修正「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第4條之1、第29條草案，要求建物拆除後的石綿瓦應妥善密封包裝，避免纖維逸散，另參考國外熱處理技術，也在草案中納入相關處理方式，強化石綿瓦去化途徑。

環保署廢管處說明，因石綿纖維直徑極其細小且不溶於水，暴露於空氣中恐造成眼睛及皮膚刺激、咳嗽，長期吸入則會累積在肺泡無法排除，最後導致石棉肺症或肺癌等，逐步限用、禁用石綿及其產品已成國際趨勢。

根據環保署毒物及化學物質局資料，統計自2008年至迄今的石綿製造、輸入及輸出量，製造及輸出量均為零；而輸入量則有逐年下降趨勢，從2008年的2019公噸減至今年的0.0001026公噸。

廢管處表示，本次預告修正重點在於規範建築物拆除後，需將石綿瓦廢棄物妥善包裝後密封盛裝，避免石綿纖維逸散，另目前石綿瓦廢棄物處理方式為固化掩埋，參考國外已有熱處理技術，藉由高溫破壞石綿纖維，因此也在草案中新增熱處理等中間處理方式，以強化石綿瓦廢棄物管理及拓展去化途徑。

環保署表示，自1989年5月1日公告石綿為第二類毒性化學物質，逐年限制石綿用途，2018年1月1日起除用於研究、試驗、教育外，其餘用途均已禁止；另去年也已公告「限制含石綿產品輸入」，今年5月起，禁止含石綿產品輸入，以加強國內含石綿產品的管理，違者可處6至30萬元罰鍰。