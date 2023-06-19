端午連假將至 新北交通管制資訊一次看

6月22日至25日是端午連假，新北市交通警察大隊預判21日下午5時起，通往國道各交流道的主要平面道路會出現南下返鄉車潮、各風景區也會湧入人車，警方呼籲民眾上路前先確認交通路況資訊，避免被塞車搞壞出遊心情。

警方表示，6月22日凌晨6時至中午12時，國道1號、3號交流道南下入口實施高乘載管制；22日凌晨12時至中午12時、23日清晨5時至中午12時，國道5號石碇及坪林交流道實施「南向入口封閉管制」措施，欲前往宜花東地區旅客，建議改走台2線、台9線等替代道路或避開管制時段延後出發。

連假期間也將採取精進匝道儀控管制，台64線、台65線轉國道、106乙線轉石碇交流道、台64線轉台61線等，預估將受影響而出現間歇性車多情形。

另外6月22日及23日，淡水區將有清水祖師爺遶境，屆時將有大範圍交通管制，管制區域禁止所有車輛及公車進入，籲請參與遶境活動的民眾多利用捷運等大眾運輸工具前往，往返淡水、三芝的車輛改行駛淡金路。

「新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽」也將於6月22日及23日在微風運河舉辦，受疫情影響不開放一般民眾入場 。