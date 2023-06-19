高齡乘車易成肥羊 交部研擬明年正式推「愛接送」上路

超高齡社會將至，長者及行動不便者的交通平權，成嚴峻考驗。學者指出，目前通用（無障礙）計程車數量，僅能滿足三分之一需求，民眾也易成部分計程車業者眼中的肥羊，遭漫天加價；交通部表示，現行試辦的「愛接送」預約通用計程車APP服務，研擬最快明年2月正式上路，也會擴大車隊規模，吸引更多產業界投入。

中華顧問工程司今天與交通部運輸研究所等產官學單位，共同召開預約通用計程車座談會。

交通部運輸研究所2020年9月與計程車隊，陸續在六都試辦「愛接送」預約式通用計程車APP服務，提供長者、身障等行動不便民眾搭乘，乘客透過單一APP預約所需趟次，不需分別向不同業者叫車，最早14天前、最晚乘車前一天下午2時前完成預約。政府對業者每趟次補助，使用者則依跳表收費不須加價。據統計，試辦至今，參與計畫的車輛有387輛，使用服務達45萬趟次。

中央警察大學交通學系教授周文生指出，台灣現有一般計程車約10萬輛，全台通用（無障礙）計程車輛數約1500輛，一般佔計程車不到1%；此外，以各縣市通用計程車平均每車服務身障者人口數計算，約需4400輛通用計程車，才足夠滿足服務需求，突顯身分障礙者、行動不便者叫車困難程度，實屬偏高。

交通部運輸研究所長林繼國表示，保障交通平權，避免有乘車需求的民眾，遇漫天喊價的車種，並確保乘車服務品質，「愛接送」APP服務不會只停留在試辦計畫階段，預計明年2月1日明文納入《通用計程車補助作業要點》辦法。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，服務廣大通勤族，通勤月票7月上路，但交通服務也應擴展至行動不便者，尤其2025年超高齡社會將屆，社會都在為如何照顧長者煩惱，面對長者交通問題，除了既有接送服務外，政府也應制定出更完善政策，回應交通平權。

李克聰建議，針對行動不便者妥適規畫，解決可能產生的交通問題，相信能減少社會不安，包括每年編列預算適當補助無障礙計程車，增加運能並不加價服務，各縣市政府也能以類交通月票的增加敬老、愛心卡使用點數方式，提供行動不便民眾折抵車資搭乘無障礙計程車。