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花蓮氯中毒頻傳 清潔劑漂白水勿混用嚴重恐致命

中央社／ 花蓮縣19日電

過去一週幾乎每天都有氯中毒患者被送至花蓮慈濟醫院急診，民眾誤把漂白水與清潔劑混用而中毒，護理部副護理長凃炳旭特別在臉書發文，呼籲大家謹慎使用清潔用品。

近來連續多日有民眾誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，意外出現氯中毒情形，被緊急送往花蓮慈濟醫院急診，甚至有同一天晚上前後出現2名中毒患者，讓在急診值班的凃炳旭大呼危險，提醒民眾勿混用。

日前有1名50多歲婦人，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診剛痊癒，想將家中環境徹底清潔，在洗浴室時不慎混用清潔液和漂白水，吸入毒氯氣，且在出現喉嚨痛症狀時並未立刻離開，而是繼續忍耐疼痛進行打掃工作，直到家人發現婦人一直咳嗽和氣喘，才將她緊急送往花蓮慈院急診。

另有1名14歲少年幫爸爸打掃家中環境，同樣不慎氯中毒，所幸2人經過治療和觀察後並無大礙，皆已平安返家。

花蓮慈院急診部主任陳坤詮指出，嚴重氯中毒可能造成化學性肺炎、肺水腫、呼吸衰竭等症狀，為避免發生憾事，民眾居家清潔時應特別注意使用。

眼睛刺痛、呼吸困難和不斷咳嗽都是氯中毒的典型症狀，發生時應立即離開氯污染的空間，將眼睛、皮膚等暴露的身體部位沖水，並盡速前往醫院。

陳坤詮指出，由於氯氣中毒並沒有對應的解毒劑或抗毒素，急診室收治氯中毒的患者後，會進行沖洗等除污工作，並以換氣等支持性療法為後續主要治療方式。

消毒水或漂白水中含有的「氯」元素，具有強氧化力，能讓微生物表面的蛋白質變質，可以消滅大腸桿菌、腸病毒、葡萄球菌、綠膿桿菌等環境中常見的細菌，是普遍的環境消毒工具。

但消毒水或漂白水中的氯系化學物質，會與清潔劑中的「鹽酸」或「阿摩尼亞」成分發生化學反應，產生「氯氣」或「氯胺」等有毒氣體。人體若接觸到毒氯氣，濃度低時會刺激眼睛黏膜和呼吸道黏膜，產生紅腫熱痛等不適症狀，濃度高可能引發氣喘、肺炎、肺水腫或呼吸衰竭，嚴重時甚至致命。

今年上半年COVID-19疫情趨緩、防疫政策逐步鬆綁，近期確診人數有微幅上升趨勢，陳坤詮指出，若民眾有消毒居家環境需求，一般清潔劑或酒精即可達到目的，切勿再與漂白水混用，以免造成氯中毒，反而危害到生命健康。

中毒 花蓮 患者

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