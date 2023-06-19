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65歲以上新冠併發症逾7成 新北長者接種疫苗有500元禮券

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市政府衛生局今推出「長者暑期疫苗接種專案」。圖／新北市衛生局提供
新北市政府衛生局今推出「長者暑期疫苗接種專案」。圖／新北市衛生局提供

暑假將至，新北市政府衛生局今推出「長者暑期疫苗接種專案」，8月31日前只要設籍新北市65歲以上、原民55歲以上長者，接種雙價次世代疫苗，可領取價值500元禮券1份。

據衛福部疾管署監測資料，65歲以上長者新冠併發症占76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，新北衛生局呼籲請長者踴躍接種COVID-19疫苗即早獲得保護力。

新北衛生局表示，即日起至8月31日「長者暑期疫苗接種專案』，距離前一劑疫苗6個月，且尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗之設籍於新北65歲以上及55歲以上具原住民身分者，攜帶戶口名簿或戶籍謄本，至新北市29區衛生所接種雙價BA.4/5次世代疫苗者，可領取價值500元禮劵1份。

新北市政府衛生局今推出「長者暑期疫苗接種專案」。圖／新北市衛生局提供
新北市政府衛生局今推出「長者暑期疫苗接種專案」。圖／新北市衛生局提供

次世代疫苗 衛生局

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