65歲以上新冠併發症逾7成 新北長者接種疫苗有500元禮券

每個人想成為醫生的想法不同。ICU醫生陳志金透露自己為什麼要當醫生，答案是因為「要報仇」，17歲的他因為母親突然猝逝，除了自責外，剩下的是滿滿的「恨意」，但當了醫生後，他想法卻不同了，也讓他逐漸釋懷，不少網友看完也直呼感動。

2023-06-19 14:38