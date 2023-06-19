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HOKA首間品牌專門店進駐信義區 引進足測與跑步機提供完整購物體驗

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
HOKA的台灣首間品牌專門店，位於信義新天地A11三樓，集結品牌最齊全裝備、客製化運動專業服務。圖／HOKA提供
HOKA的台灣首間品牌專門店，位於信義新天地A11三樓，集結品牌最齊全裝備、客製化運動專業服務。圖／HOKA提供

由專業運動選手成立的HOKA在台首間品牌專門店正式進駐信義區，除提供路跑、越野跑、戶外登山等全系列完整鞋款與服飾外，更有足測機與跑步機，提供消費者個人足型等完整服務體驗與選購。而ASICS則專為喜歡鐵人三項及日常長距離慢跑的人，打造全新NOOSA TRI 15訓練鞋，讓跑者步伐轉換更加省力。

HOKA的台灣首間品牌專門店，位於信義新天地A11三樓，集結品牌最齊全裝備、客製化運動專業服務。除了提供最暢銷的Clifton 9、穿搭潮跑Bondi 8與山系之王Kaha 2等全色系品項外，將不定期推出聯名或限量鞋款。而且為了配合A11新櫃開幕，即與美國新創戶外風格品牌Cotopaxi合作，聯名推出Anacapa Breeze Low限定配色款，提供戶外運動與穿搭選擇。不僅如此，以慢跑鞋起家的HOKA在專賣店引進了引進足測機，能夠讓消費者藉由科技精準量測，找到合適鞋款之外；還能直接使用店內跑步機試跑，完整購物體驗。

ASICS NOOSA TRI 15訓練鞋，3,980元。圖／ASICS提供
ASICS NOOSA TRI 15訓練鞋，3,980元。圖／ASICS提供

在專業慢跑鞋界，具有領導地位的ASICS則推出了NOOSA TRI 15訓練鞋，讓喜歡鐵人三項及日常長距離慢跑的人，備戰下一次的競賽。NOOSA TRI 15鞋採用FLYTEFOAM科技中底，大幅減輕重量，中底多增加1毫米高度，創造更多緩衝落地；具備的GUIDESOLE嚮導式弧形鞋底結構能維持踝關節的角度，加上全掌觸地式設計，有效使跑者的步伐轉換更順暢更省力，減少能量消耗。而且使用高透氣性工程網布鞋面能幫助腳部降溫，提高鞋款舒適度；AHAR+高耐磨係數橡膠大底，有效強化鞋款耐用性。

HOKA台灣首間品牌專門店還設置了跑步機，可以直接試跑完整購物體驗。圖／HOKA提供
HOKA台灣首間品牌專門店還設置了跑步機，可以直接試跑完整購物體驗。圖／HOKA提供

HOKA台灣首間品牌專門店引進足測機，能夠讓消費者藉由科技精準量測，找到合適鞋款。圖／HOKA提供
HOKA台灣首間品牌專門店引進足測機，能夠讓消費者藉由科技精準量測，找到合適鞋款。圖／HOKA提供

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