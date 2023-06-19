沒見到母親最後一面！名醫坦言「當醫生是為了報仇」：結局眾人全哭了

每個人想成為醫生的想法不同。ICU醫生陳志金透露自己為什麼要當醫生，答案是因為「要報仇」，17歲的他因為母親突然猝逝，除了自責外，剩下的是滿滿的「恨意」，但當了醫生後，他想法卻不同了，也讓他逐漸釋懷，不少網友看完也直呼感動。

陳志金在臉書發文透露自己當醫生的原因，他表示好幾次演講時，都會被問到這個問題，他也都回答「為了報仇」。當時的他17歲，家裡貧困，母親等了兩年才等到心臟手術的機會，不過，在住院準備時，母親卻在手術前一天猝死。

陳志金表示，因為那時他在準備考試，錯過了見到母親最後一面的機會，家人也對母親的病情完全不了解，他內心除了「內疚自責」，還有滿滿的「恨意」，因此得知有機會念醫學系時，雖然不是一開始的心願，但還是接受了。

陳志金說，他心中的想法就是，當了醫生後，一定要回來查個水落石出，一定要讓負責的醫生和醫院，付出代價，然後替母親報仇。結果當了醫生後，才知道，原來醫療充滿著不確定性，病人突然離開，醫生也會難過，不是要故意害他的，「我自己就比較釋懷」。

現在的他，奉行的信念就是救病人之外，也要救家屬，不希望有其他人出現跟他一樣的遺憾，做這些事情，不只是在解救家屬，「也是在解救當年17歲的自己」。

發文至今，已經超過七千人按讚，不少網友直呼很感動，「其實『報復』是一種動力，正向運用它，能督促自己前進」、「救病人，也要救家屬，這麼真實的一句話，我好感動，謝謝阿金醫師」、「每次看到阿金醫師講母親生病，小妹都會落淚⋯將人生的遺憾化為努力的動力」、「救人就是最華麗的復仇」。