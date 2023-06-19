網傳嚇死人的本土新冠肺炎確診紀錄 羅一鈞緊急5字回應

近期社群軟體、網路以「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」等聳動標題，流傳新冠肺炎病例數及死亡數等訊息。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，「全都是假的」，這是以去年5月1日至27日的數據「張冠李戴」為今年統計，甚至他的同學會LINE群組都在傳，顯見這是大量散播、轉傳，對此，疾管署嚴正澄清，此為不實訊息，請勿轉傳。

羅一鈞說，新冠肺炎疫情自今年3月20日起調整病例定義，符合臨床條件及檢驗條件的併發症個案須通報法定傳染病，快篩陽性的輕症或無症狀民眾免通報。依據統計資料顯示，今年5月1日至27日本土確診及併發症個案，每日平均165例、每日死亡平均17例、推估輕症就醫每日平均1萬7602人次，均非「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」所述的確診超過9萬、死亡超過百人。