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網傳嚇死人的本土新冠肺炎確診紀錄 羅一鈞緊急5字回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
社群軟體、網路以「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」等聳動標題，流傳新冠肺炎病例數及死亡數等訊息，羅一鈞表示，「全都是假的」。圖／疾管署提供
社群軟體、網路以「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」等聳動標題，流傳新冠肺炎病例數及死亡數等訊息，羅一鈞表示，「全都是假的」。圖／疾管署提供

近期社群軟體、網路以「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」等聳動標題，流傳新冠肺炎病例數及死亡數等訊息。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，「全都是假的」，這是以去年5月1日至27日的數據「張冠李戴」為今年統計，甚至他的同學會LINE群組都在傳，顯見這是大量散播、轉傳，對此，疾管署嚴正澄清，此為不實訊息，請勿轉傳。

羅一鈞說，新冠肺炎疫情自今年3月20日起調整病例定義，符合臨床條件及檢驗條件的併發症個案須通報法定傳染病，快篩陽性的輕症或無症狀民眾免通報。依據統計資料顯示，今年5月1日至27日本土確診及併發症個案，每日平均165例、每日死亡平均17例、推估輕症就醫每日平均1萬7602人次，均非「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」所述的確診超過9萬、死亡超過百人。

羅一鈞指出，該訊息早在去年5月27日就曾散布，今年以同樣內容絲毫未改再度出現，請民眾勿上當誤信，亦請勿轉傳與散布。疾管署重申，今年5月起指揮中心解散後，新冠肺炎確診及併發症個案數等疫情相關資訊，均由疾管署定期發布，勿輕信社群軟體、網路流傳消息。另提醒民眾，收到來路不明防疫訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，相關內容以官方公布資訊為主，詳情請上官網查詢。

社群軟體、網路以「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」等聳動標題，流傳新冠肺炎病例數及死亡數等訊息，羅一鈞表示，「全都是假的」。圖／讀者提供
社群軟體、網路以「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」等聳動標題，流傳新冠肺炎病例數及死亡數等訊息，羅一鈞表示，「全都是假的」。圖／讀者提供

新冠肺炎 確診 羅一鈞

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