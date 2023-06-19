端午連假避免塞在車陣 公路總局公布7大地雷路段

6月22日周四起迎接為期4天的端午連假（至25日），交通部公路總局預估，觀光旅遊車潮將於22日至24日湧現，返回工作地車潮從24日下午至25日陸續出現，包括台9線蘇花路廊等7大路段易塞車，建議避開壅塞時段。

公路總局列出7大壅塞路段及時段：台9線蘇花路廊，南下6月22日5-14時；北上6月24日12-18時；台9線南迴公路，台東往屏東方向6月24日15-18時及6月25日16-18時；台1線水底寮至楓港路段，北上6月24日至25日15-22時；台61線鳳鼻至香山路段，南下6月22日10-13時；北上6月24日15-21時及6月25日17-20時。

此外，台61線竹南路段，南下6月22日10-13時；北上6月24日15-21時及6月25日15-20時；台61線白沙屯路段，南下6月22日至23日10-12時；台61線中彰大橋改建路段，南下6月22日至23日8-15時；北上6月24日至25日13-20時。

公路總局提醒，台61線白沙屯及中彰大橋改建路段因施工所需，將管制及調整部分車道通行（白沙屯路段封閉南下外側車道、中彰大橋改建路段調整為雙向各1車道通行），預估連續假期有車多壅塞情形，已規畫相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段、台26線墾丁路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

公路總局表示，為鼓勵返鄉出遊民眾搭乘客運，連假期間推出多項公共運輸優惠措施，搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，亦可享一段票或基本里程免費優惠。

另外，前往東部區域旅客，持北宜、北花國道客運票證台灣好行東部套票或住宿當地合法旅宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠；另有花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）措施，以上兩項優惠無法重複抵退，可擇優適用。

公路總局表示，本次端午節連假期間積極協調各國道業者籌措運能，截至112年6月15日東西部國道客運預售票總計售出3.2萬張，占可售張數15.8%，其中西部國道客運售出2.7萬張，占可售張數17.9%，東部國道客運售出4400張，占可售張數7.4%，尚有充裕座位可供預訂，歡迎多加利用。

公路總局提醒，預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。