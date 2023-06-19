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農產品農藥抽檢 網購迷迭香28種殘留最嚴重

中央社／ 台北19日電

食藥署今天公布今年3、4月市售農產品農藥監測抽驗結果，有92件不合格，其中又以食代嚴選網站的「迷迭香」檢出28種農藥殘留違規最嚴重，均由地方衛生局後續處辦。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布今年3、4月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗849件農產品進行農藥殘留檢驗，有92件不合格，合格率89.2%。

抽樣的通路除了批發市場、水果行外，也包括購物平台、知名賣場如家樂福、全聯、大遠百台中店、遠百企業股份有限公司基隆分公司等。

食藥署公布的不合格名單顯示，以食代嚴選網站（網購平台）所販售的「迷迭香_新鮮香草」違規情形最嚴重，共檢出28種農藥殘留違規，其中21種超標、7種為不得檢出。

食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷、CAS優良農產品等可溯源農產品標章者。

食藥署建議，蔬菜清洗時可用流動清水先浸泡，之後再沖洗與截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

食藥署 農藥殘留 衛生局

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