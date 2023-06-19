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貓纜6月22日完成檢修恢復營運 買一日票送霜淇淋

中央社／ 台北19日電
貓纜6月8日至21日暫停營運，為期14天年度檢修，22日端午節恢復營運。 圖／北捷提供
貓纜6月8日至21日暫停營運，為期14天年度檢修，22日端午節恢復營運。 圖／北捷提供

貓空纜車即將完成年度檢修，台北捷運公司今天表示，配合端午節及暑假，22日恢復營運起至8月底，旅客購買「貓纜暢遊1日票」可免費兌換霜淇淋或造型綿花糖。

北捷新聞稿表示，歷時14天的貓空纜車年度檢修將完成，這次改善及測試項目包含更換張緊液壓缸、救援馬達、迂迴輪襯墊、緊急煞車控制單元、轉轍器電動缸及軸承、迂迴輪等，最後在進行電氣、載重及系統運轉測試，確保系統安全無虞後，再提供旅客搭乘。

北捷指出，為慶祝貓纜順利恢復營運，6月22日至8月31日止，推出購買「貓空纜車暢遊一日票」送造型棉花糖或霜淇淋的活動，旅客購票後可持序號至貓空站出站閘門口，或貓空站外指定商家兌換，未來也會不定期增加可兌換品項。

此外，為鼓勵家庭、親子及學生出外旅遊，暑假期間推出貓纜星光票，7月1日至8月31日每天下午4時後，由貓纜動物園進站搭車的旅客，可享單趟新台幣50元優惠票價，返程則維持原價。

貓空纜車 貓纜 霜淇淋

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