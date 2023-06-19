穿耳洞竟然長出大大紅色耳珠 就醫發現可能與這件事有關

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聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
39歲女性皮膚外科手術切除耳部蟹足腫，合併除疤針（類固醇注射）治療前後。圖／安南醫院提供
39歲女性皮膚外科手術切除耳部蟹足腫，合併除疤針（類固醇注射）治療前後。圖／安南醫院提供

台南市一名39歲女子最近去穿耳洞，但之後傷口紅腫、癢痛，而且暗紅色腫塊快速生長、將耳洞覆蓋，同時影響外觀，讓她嚇得趕快就醫，經醫師診斷為「蟹足腫」，手術切除合併除疤針治療後才恢復，醫師提醒蟹足腫可能與遺傳有關，如果有這種體質，盡量不要有傷口，避免蟹足腫產生。

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜表示，蟹足腫是一種異常的疤痕組織，通常會在皮膚受傷或外傷後形成，不像正常疤痕會變平且隨時間消失，反而增厚呈突起貌，甚至會繼續擴大到原傷口以外的區域，除影響外觀，還可能引起不適、癢和疼痛。

蟹足腫可以在身體的任何部位形成，但最常見於胸部、肩膀、耳垂和背部等處。羅子焜表示，蟹足腫可能生成於任何皮膚傷口，包括割傷、燒傷、手術切口、疫苗接種，甚至是痤瘡（青春痘），起因於身體的自然癒合過程過度反應，產生過量的膠原蛋白，促進瘢痕組織增生和突起，因而形成蟹足腫，有些患者比一般人更容易形成蟹足腫，可能與遺傳有關。

皮膚科醫師通常透過身體檢查來診斷蟹足腫，若情況需要，還可能得藉由皮膚切片診斷。羅子焜表示，蟹足腫的治療相當具挑戰性，因為用一般的疤痕治療方法（如局部塗抹藥膏和矽膠片）往往成效不佳，但選擇切除手術仍有復發的風險。他建議，如果曾採用其他治療方式仍效果不彰，再考慮採用手術切除，而且還需合併其他治療方法，才能有效減少風險。

羅子焜分享，39歲女性此案例特別之處，在於臨床顯示耳朵蟹足腫的復發機率較低，所以適合採用手術切除治療。而其他治療則可考慮如類固醇注射、冷凍治療、雷射治療、光動力治療和放射線治療等5種方法：

一、類固醇注射：又稱除（消）疤針，是治療蟹足腫的首選，直接注射於病灶中，便能減少炎症和收縮疤痕組織，但可能需要多次注射，持續幾周或數個月；

二、冷凍療法：使用液態氮冷凍蟹足腫，可以幫助減少蟹足腫的大小，但也可能導致皮膚色素的脫失或沉澱；

三、雷射療法：使用飛梭雷射分解過多的膠原蛋白，以減小瘢痕的大小，可能需要持續數個月的多次療程；

四、光動力治療：塗抹光感藥物於病灶，並照射特殊波長光線，同樣也需要多次療程；

五、放射線治療：使用放射線照射蟹足腫，這種治療通常保留給蟹足腫較大、或其他治療方法成效不佳的患者，亦可採用切除手術合併放射線治療。

羅子焜表示，雖難以預防蟹足腫，但可以採取措施減少風險，像是避免不必要的皮膚創傷、保持傷口清潔並妥善覆蓋、避免在容易形成蟹足腫的區域穿孔或刺青，和及時就診並治療痤瘡或其他皮膚疾病等。至於哪種治療最適合自己，建議諮詢皮膚專科醫師，才能準確對症下藥。

手術 醫師 患者

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