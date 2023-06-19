通膨令民眾痛苦 八成不滿性騷問題

通膨吃掉薪水！啟思民本基金會19日發布民調報告指出，全體民眾對民生、國安與收入的感受維持不變，但對通膨感受尤為強烈。此外，民調也顯示，台灣有逾8成民眾認為社會性騷擾問題嚴重，政府應拿出決心改革，並在臨時會時認真檢討性平三法的修法。

通膨感受最強烈

啟思民本基金會19日公布的民調顯示，全體民眾對經濟民生感受趨於保守觀望，不論是過去半年或是未來半年，在「經濟發展」（5.1 與 5.2）、「就業機會」（5.3與 5.4）、「整體收入」（5.0 與 5.1）與「國家安全」（4.9 與 5.0）等四個面向，評估分數多落在「持平」。

基金會董事長、立委江啟臣指出，全體民眾對「通貨膨脹」感受尤為強烈，且去年實質性薪資出現了下降的狀況，意味著民眾對薪水的感受度沒有改變。他強調，雖然今年疫情逐步解封，就算帶動民眾薪水有所漲幅，也會被通膨吃掉，民生感受維持不變。

國民黨立委李貴敏則指出，因為民眾接受到的訊息不同，出現相異的感受。她指出，如過去主計總長就曾保證能夠台灣今年經濟成長率能夠「保2」，這與央行預測與國際局勢相悖。她強調，訊息不透明、不即時的狀況，不僅讓民眾喪失知的權益，更嚴重導致政府部門決策出現偏差。

8成民眾憂性平

針對時事議題，民眾對詐欺橫行的責任歸屬看法也呈現兩極，超過半數泛綠政黨支持者「被詐騙民眾的責任比較大」，而泛藍政黨、民眾黨以及無政黨支持者多數都認為「政府的責任比較大」。在黑槍暴力犯罪頻傳的究責亦然，泛綠政黨支持者有56.6%認為，「地方政府查緝不力責任較大」。

此外，民調結果顯示，在全體選民中有 80.7%認為台灣社會性騷擾問題嚴重，更不分藍綠、年齡、教育程度、地區與性別，一致認同。江啟臣呼籲，行政院已決定將在7月中旬前提出「性平三法」修法草案送立法院審議，並召開臨時會，希望政府能拿出進行改革。

倡議是口惠實不至

民調結果顯示，在全體選民中有有 65.5%認同「台美 21 世紀貿易倡議」是台灣重要的對外經貿協議，應該要送交立法院審查。但李貴敏指出，政府花費太多的資源在大內宣，要是詳看貿易倡議的內容，就會發現充斥著「提倡」、「溝通」等用語，卻沒有實質的內容。

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