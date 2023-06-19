22歲男車禍歿家屬大愛捐6器官 北醫附醫響應器捐周

器官捐贈在台灣仍在積極推動中，希望幫助更多生命得以延續，統計全台，仍有逾1萬位病患正在等候器官捐贈。

台北醫學大學附設醫院近期完成了一例22歲的捐贈者陳家瓏器官移植個案，捐出了心臟、肝臟、雙側腎臟，以及雙側眼角膜等器官。捐贈者父母今天出席北醫附醫「器官捐贈宣導周開幕式」時一度哽咽，但知道受贈者因為「瓏瓏」而健康，已感到相當欣慰。

去年3月，22歲的陳家瓏在通勤途中遭逢車禍，緊急送至北醫附醫急救，經醫療團隊搶救並裝上葉克膜，仍因腦部受損嚴重，救治機會微乎其微，家人起初都無法接受，甚至想著，「如果多留他喝口湯，也許就不會出意外了」。

最後在社工、關懷師、醫師等醫療團隊陪伴下，陳家瓏父母最終忍痛決定捐出兒子的心臟、肝臟、雙側腎臟、雙側眼角膜等器官，讓更多等候器官捐贈的病人，有機會可以返家吃到媽媽溫暖的飯菜。

陳家瓏爸爸今日出席開幕式一度哽咽，他致詞表示，瓏瓏捐出眼角膜、肝臟、心臟、腎臟，也同意捐贈小腸、胰臟，只可惜沒有配對到適合的受贈者；雖然不能知道受贈者是誰，但知道受贈者因為瓏瓏的器官捐贈，而每人都有健康的生活，讓受贈者家庭走向圓滿、走向平安，心中感到相當欣慰、感謝。

13年前成為北醫附醫首例腎臟移植的受贈者蔣學慈今天也出席開幕式，她表示，她是幸運兒，開始做腹膜透析時，每天都要準備三雙鞋子，出門穿小號，中午換中號，晚上回家就要換上最大號的鞋子，才能支撐住腳部的腫脹；自從13年前換腎後，每天都跟自己的生命共同體對話，所以決定把愛傳出去，創立收洗腎患者，甚至腹膜透析病友的護理之家。

北醫附醫院長施俊明表示，近兩年的疫情影響器官捐贈移植的推動，但北醫附醫仍完成7例腎臟移植，包括6名大愛腎臟移植及1組活體腎臟移植，兩度完成單日2例腎臟移植。同時藉由北醫大器捐勸募移植支援體系，轉介衰竭個案至友院，協助2人成功完成肝臟移植。

北醫附醫器官勸募暨移植中心主任林建和表示，一般家屬較難接受的皮膚、骨骼組織捐贈，北醫附醫移植團隊也藉由加強說明修復過程，給予家屬心理支持，於111至112年共完成4例皮膚、骨骼組織的捐贈。

林建和說，另外，111年起在北醫大創新創業教育中心協助下，移植團隊透過3D器官模型列印，在大愛器官捐贈手術後重新置入，完整捐贈者的大體；同時，針對外傷的捐贈者，也由遺體修復的專業團隊協助，讓家屬放下心中的罣礙。