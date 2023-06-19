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鄭文燦出招台鐵償債容積移轉 王國材：樂觀調派收入
台鐵公司將於明年1月掛牌，短期債務飆升1700億元成為棘手課題，行政院副院長鄭文燦祭出新招，擬將台鐵原列為償債基金的高雄港站基地容積調整引資100多億元，交通部長王國材今天上午說，鄭文燦幫忙用容積移轉，讓高雄港包含台北機廠過去受限制作為古蹟部分，如果可運用調派方式得到收入，樂觀其成。
交通部長王國材今天上午前往台鐵中壢站及中壢客運總站視察TPASS月票整備作業及設施，針對媒體訪問台鐵短期債務飆升1700億元，償債基金面臨財源嚴重不足，鄭文燦祭出容積移轉償債新招，王國材作出回應。
王國材表示，台鐵1700億元預算由交通部設立債基金來吸收，現在基金的主要3塊地，因為用來作為償債基金還本部分，鄭文燦幫忙用所謂容積移轉方式，讓高雄港包含台北機廠過去古蹟部分受到限制，如果可以運用調派方式得到一些收入，這部分行政院與縣市政府還要再做討論，交通部樂觀其成。
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