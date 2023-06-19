回響／台鐵便當也凍漲？ 王國材：明年可調整內容價格

聯合報今天獨家報導，台鐵車票凍漲28年，最受民眾歡迎的台鐵便當價格，在萬物齊漲下「凍漲」賣一個賠一個， 交通部長王國材今天上午說，台鐵公司化如果明年正常經營，便當可就內容、價格調整一下，期待「這個品牌」未來可以繼續擴大經營。

交通部長王國材今天上午前往台鐵中壢站及中壢客運總站視察TPASS月票整備作業及設施，接受媒體問及台鐵60元排骨便當，在萬物齊下「賣一個賠一個」是否調整，王國材作出回應。