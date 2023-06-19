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氣候變遷衝擊大甲媽祖遶境 環團3訴求籲總統參選人提政策

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
8成民眾坦承因熱傷害無法全程走完大甲媽遶境，甚至考慮減少參與天數或改替代交通工具。示意圖。本報資料照片
8成民眾坦承因熱傷害無法全程走完大甲媽遶境，甚至考慮減少參與天數或改替代交通工具。示意圖。本報資料照片

氣候變遷全面影響傳統文化，環團綠色和平今舉辦「氣候危機在台灣：消逝中的文化四景」，以大甲媽祖遶境、鹿港老街古鎮、阿里山鄒族部落傳統節慶、台南蚵寮養蚵方式等文化四景為例，探討氣候衝擊對台灣人文地景衝擊，另也提出3點訴求，呼籲2024總統參選人提出具體淨零政策。

張皪心表示，強降雨嚴重影響鹿港老街當地文化及觀光發展，該地區近15年梅雨期總累積雨量較前期增加25％，近30年共發生4次逾200毫米的豪雨，相當於20萬座標準游泳池水量，以氣候模型推估，2050年與發生天數將倍增，恐出現逾350毫米的大豪雨。

鹿港老街商圈理事長魏秀娟表示，每逢梅雨、颱風及對流雨時節，都會面臨持續1至2小時的瞬間暴雨侵害，每次都在半夜至隔天清晨時段，讓當地居民每逢強降雨晚上就睡不著，深怕睡到一半發現淹水，受害範圍除老街外，周邊的廟宇如龍山寺、天后宮也都遭殃，感嘆鹿港老街過去被視為當地豪宅區，如今卻成淹水難民區。

魏秀娟說，每次淹水都至少需30分鐘才能退水，後續清淤甚至需要1至2天才能完整恢復，商家損失慘不忍睹；泡水的木頭若不及時處理就會發霉，「常有遊客說房子很有『阿嬤的味道』，聽起來很懷舊，但實際上很無奈」；老街也是古蹟，在不破壞建物前提下，只能搬空心磚上面放物品或使用擋水板自救。

大甲媽祖遶境活動為台灣重要傳統宗教慶典，但受高溫及熱傷害影響，遶境進香自1988年至今，進香路線已升溫近3度，推估2050年升溫達6度、體感溫度將達40度，熱傷害風險達「危險」等級。

張皪心說，實地走訪並訪問30位信徒，多數表示天氣愈來愈熱，雖不會影響參與遶境意願，但有8成民眾考慮減少參與天數或利用其他交通工具代步，近年也頻傳參與遶境民眾中暑送醫狀況，未來天氣若熱到參與者無法全程參與共襄盛舉，憂心大甲媽遶境活動如何傳承下去。

阿里山鄒族部落尋部分，張皪心表示，鄒族部落面臨複合性極端氣候衝擊，面臨文化傳承及經濟危機，冬季升溫，預估2050年阿里山11月溫度恐升到14.4度，讓鄒族祭典神花「金草蘭」及巫師法器「小舌菊」較過去更難尋。部落長老嘆，金草蘭是鄒族憑藉得到神的祝福的重要植物，過去在較低海拔的喬木旁就能找到，現今需爬到更高深山尋找。

另春雨不落也是另一問題，阿里山3月平均降雨量較1990年已減少37.26毫米，導致當地重要經濟作物竹筍銳減8成、咖啡產量減半，推估2050年最大連續不降雨日數將拉長，旱災恐加劇。

而台南南鯤鯓代天府建廟以來就嚴防海水倒灌，至今不斷加高地基，推估2050年代天府周遭低溫地帶，30年後四周將被海水覆蓋，讓代天府成為孤島；另海平面上升不僅威脅當地居民家園，也連帶影響當地蚵農生計，讓「插蚵」技術走入歷史。

立委謝衣鳳表示，氣候變遷首當其衝就是水情，以彰化為例，4月水情亮黃燈，進入減壓供水抗旱期，極端降雨已影響民眾生活，面對氣候變遷，凈零轉型不僅是口號，需透過跨部會合作，提出具體政策才能真正解決問題。

綠色和平對2024年總統參選人呼籲，應依循凈零三大要素，提早規畫具體氣候及能源政策，包含打造台灣多元綠能，發展地熱、氫能、海洋能、小水力等再生能源技術並加速商業化，配合儲能設備，完善法制配套、增加開發誘因。

第二，提升整體社會凈零軟實力，從建築、交通、大型活動等層面著手，建立大眾易親近的凈零示範、指引及資訊交流平台，並投入綠色輔導，讓調適及減碳落實日常；第三，保護自然碳匯，加強森林及海洋保育，禁止濫墾濫伐、通過海洋保育法，復育管理海洋與溼地等自然碳匯。

鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
綠色和平今舉辦「氣候危機在台灣：消逝中的文化四景」。對2024年總統參選人呼籲，應依循凈零三大要素，提早規畫具體氣候及能源政策，包含打造台灣多元綠能，發展地熱、氫能、海洋能、小水力等再生能源技術並加速商業化，配合儲能設備，完善法制配套、增加開發誘因。記者胡瑞玲／攝影
綠色和平今舉辦「氣候危機在台灣：消逝中的文化四景」。對2024年總統參選人呼籲，應依循凈零三大要素，提早規畫具體氣候及能源政策，包含打造台灣多元綠能，發展地熱、氫能、海洋能、小水力等再生能源技術並加速商業化，配合儲能設備，完善法制配套、增加開發誘因。記者胡瑞玲／攝影
鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況，民眾使用擋水版自救。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況，民眾使用擋水版自救。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供
鹿港老街近年淹水情況。圖／鹿港老街商圈理事長魏秀娟提供

大甲媽祖 老街 遶境

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