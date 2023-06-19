TPASS月票整備上路 王國材：嘉惠桃園-雙北13萬人

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，交通部長王國材今天上午前往台鐵中壢站及中壢客運總站視察TPASS整備及感應卡加值機台裝置設施，王國材表示，桃園一天到雙北67萬人次，搭台鐵約6萬人次、搭公路公車約7萬人次，希望13萬人次大概20%的人搭公共運輸運具，未來可以充分使用1200TPASS。

政府砸200億元補助3年票卡的TPASS通勤月票1200元7月1日正式上路，王國材由桃園市副市長蘇俊賓、立委魯明哲、鄭運鵬等人陪同視察台鐵中壢車站、中壢客運總站的國道客運準備TPASS通勤感應卡設施，他看到TPASS感應票卡機台、基北北桃都會通悠遊卡加值機及配合宣導圖案後，感到滿意。

王國材表示，看桃園地區TPASS準備情形，在桃園一天到雙北67萬人次，搭台鐵約6萬人次，搭公路公車約7萬人次，大概20%的人搭公共運輸運具，希望13萬人未來充分使用1200TPASS公共運輸運具。

桃園到雙北還有50多萬開車族，也可以考慮轉到TPASS公共運輸，一部分節省費用，也可以節能減碳，看到台鐵中壢站與中壢客運站大致都已準備好了，包括台鐵、中壢客運站的站內專用通道，指引標誌、車身廣告現場已經弄好，他要求台鐵中壢站、國道客運量特別多，務必在7月1日開通時做好準備，做好萬一有狀況臨機應變壓力測試。