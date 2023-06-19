愛乾淨也要注意！「鹽酸+漂白水」洗廁所會噴毒氣 護理師嘆：急診接好幾個
浴廁環境相當潮濕，若沒有經常清潔，久了恐怕髒污遍佈且相當難清理，但不少家庭主婦使用清潔用品時千萬要小心，一名急診護理師就呼籲「鹽酸加漂白水」不會讓浴廁更乾淨，只會吸入大量毒氣。
這名網友在臉書社團「花蓮同鄉會」發文呼籲，似乎很多人都不知道，使用鹽酸加漂白水並不會讓浴廁掃得更乾淨，「化學反應只會讓你吸入大量的毒氣」，他直言一個晚上就在醫院急診遇到好幾個這樣的病患。
貼文曝光後，不少網友驚呼「感謝分享，因為我也很常這樣清浴室」、「我前10分鐘才在用...」、「好人一生平安」、「長知識了，感恩！」
還有人分享悲慘經驗，直呼「我之前就是鹽酸加漂白水以為會很乾淨，結果送急診，不是只有我一個不知道，還有人跟我一樣」、「使用記得通風，而且鹽酸少用為妙，用太多次瓷磚接縫的水泥會腐蝕，最後就會滲水、漏水」、「洗廁劑也不要加漂白水！除了完全失效外，也有一定的毒素產生！」、「還有漂白水不能倒馬桶這個也很多人不知道」。
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