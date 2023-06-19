愛乾淨也要注意！「鹽酸+漂白水」洗廁所會噴毒氣 護理師嘆：急診接好幾個

浴廁環境相當潮濕，若沒有經常清潔，久了恐怕髒污遍佈且相當難清理，但不少家庭主婦使用清潔用品時千萬要小心，一名急診護理師就呼籲「鹽酸加漂白水」不會讓浴廁更乾淨，只會吸入大量毒氣。

2023-06-19 10:32