梅雨季到尾聲迎夏季 端午節連假好天氣注意午後降雨

西南風影響，中央氣象局發布高溫資訊。台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後基隆市地區、台北市地區、新北市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，上周影響台灣的梅雨鋒面已經北上到長江流域一帶，取而代之是太平洋高壓邊緣伸展到台灣附近。台灣正好位於北邊鋒面的低壓槽以及南邊太平洋高壓之間的區域，大環境為西南風，將會持續好幾天。

他說，至少到周五左右，台灣附近都是西南風的影響為主，一直要等到周末左右，太平洋高壓繼續增強西伸北上，台灣附近的大環境風向才會轉為東南風控制。基本上這樣的形態變化，大致已經宣告今年的梅雨季節來到最尾聲，鋒面要再影響台灣的機會已經不大，接著就要正式進入夏季型的天氣了。

吳聖宇說，西南風環境的影響下，中南部地區為迎風面，有短暫陣雨的機會，實際上水氣不多。不會一整天都下雨，主要會是集中在清晨到上午期間，中南部沿海平原一帶配合海陸風環流而容易有些降雨的狀況出現。

雖然今天清晨降雨不明顯，吳聖宇說，不過未來幾天應該都會有機會發生，尤其是周三到周五西南風帶來的水氣會增多一些，提醒中南部留意到周五之前，清晨到上午的降雨變化狀況。

他表示，白天之後，降雨會轉移到由陸地上發展的熱對流所主導，容易往北部、東半部擴散，帶來午後雷雨的現象。今明兩天午後雷雨預估會比較少，範圍也集中在山區，到了周三到周五水氣增多，午後雷雨會變得比較旺盛，降雨範圍延伸到北部、東半部平地的機會增加，午後出門要多加注意天氣的變化，到山區活動小心午後天氣變動的情況。

另一個要注意的是溫度的部分，吳聖宇表示，西南風帶來較明顯的暖平流，接下來幾天各地普遍有高溫發生的情況。尤其是在桃園、大台北地區，還有花東縱谷一帶，受到西南風過山下沉增溫作用的影響，容易有36度或以上高溫出現的機會，甚至出現單點極端高溫的狀況。

吳聖宇說，中南部局部地區直接受暖空氣加上陽光加熱影響，也同樣會有36度上下溫度出現的可能性。可以說是普遍性的偏熱，外出多補充水分預防中暑，或是減少外出的機會，也要做好防曬準備。

吳聖宇說，周末期間台灣附近風向轉為東南風，原本中南部清晨到上午可能出現的降雨就會跟著消失，轉變成花東、恆春半島可能有些迎風面的局部降雨。午後熱對流容易發展的區域也將從北部、東半部轉移到西半部地區，變成更加典型的夏季天氣型態。溫度方面還是相當炎熱，不過整體來說會比先前受西南風影響的時候要稍微下降一點。

總和來看，吳聖宇表示，接下來從周四開始的端午節連續假期天氣大致穩定，沒有明顯的天氣系統影響，不過因為大環境風向的前後變化，降雨的分布也會有些不同，需要特別注意的還是在午後熱對流的降雨部分，比較有可能帶來局部較大雨勢。