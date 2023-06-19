高溫亮黃燈 鄭明典：夏季3個熱區「慢慢浮現了」
近期各地高溫炎熱。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，夏季3個熱區包括台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷，慢慢浮現了。
氣象局發布高溫資訊，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後基隆市地區、台北市地區、新北市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。
高溫黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。
今、明兩天西南風影響，各地及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海地區亦有局部短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有零星短暫雷陣雨；東南部地區有焚風發生的機率，桃園以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼易有8至9級強陣風；新竹、苗栗、東南部（含綠島）沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風。
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