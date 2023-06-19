快訊

熱到端午恐飆37度高溫 吳德榮：梅雨鋒對缺水頗有幫助

坦承侯友宜遇困難 朱立倫：換侯絕無可能

高溫亮黃燈 鄭明典：夏季3個熱區「慢慢浮現了」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
夏季3個熱區包括台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷。圖／取自鄭明典臉書
夏季3個熱區包括台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷。圖／取自鄭明典臉書

近期各地高溫炎熱。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，夏季3個熱區包括台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷，慢慢浮現了。

氣象局發布高溫資訊，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後基隆市地區、台北市地區、新北市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

高溫黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

今、明兩天西南風影響，各地及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海地區亦有局部短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有零星短暫雷陣雨；東南部地區有焚風發生的機率，桃園以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼易有8至9級強陣風；新竹、苗栗、東南部（含綠島）沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風。

嘉義 屏東縣

延伸閱讀

嘉義天空出現「漏斗雲」！強烈旋轉氣流現身 鄭明典：接觸地面就是龍捲風

5月海溫破紀錄 鄭明典：全球暖化將更明顯

鄭明典看季風氣流變化 指最常見的高雨量背景有二

鄭明典澄清「退休封筆說」、不愛被稱網紅 曝氣象署期許

相關新聞

逾65歲捐血卡關 熱血難助人

我國六十五歲以上捐血者人數不多，但相當「熱血」，年平均捐血次數達二點八五次，位居各年齡層之冠；不過，目前六十五至七十歲民...

台鐵60元排骨便當 賣1賠1

台鐵車票凍漲廿八年，連帶使附業、被視為「金雞母」的台鐵便當價格，在萬物齊漲下，也不敢反映成本而漲價，最受老饕喜愛的六十元...

熱到端午恐飆37度高溫 吳德榮：梅雨鋒對缺水頗有幫助

今天各地高溫炎熱，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，中央氣象局發布高溫資訊。今天中午前後基隆市地區、台北市地區、新...

玉山到底在哪縣市？外國人也戰翻 內政部曝正解：很多台人不知道

全台最高峰玉山是亞洲地理中心的重要標誌之一，其壯麗獨特的美景與地貌，吸引國內外登山好手爭相挑戰登頂。不過，玉山究竟在台灣哪個縣市，你知道嗎？...

高溫亮黃燈 鄭明典：夏季3個熱區「慢慢浮現了」

近期各地高溫炎熱。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，夏季3個熱區包括台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷，慢慢浮現了。

捐血率降低／年長者的血 醫：不輸年輕人

年輕族群捐血率逐年降低，去年創下近十年來新低，年逾六十五歲的捐血者相對踴躍，但不少人擔心年長者血液品質較差，可能影響輸血...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦