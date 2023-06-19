台鐵60元排骨便當 賣1賠1

台鐵車票凍漲廿八年，連帶使附業、被視為「金雞母」的台鐵便當價格，在萬物齊漲下，也不敢反映成本而漲價，最受老饕喜愛的六十元排骨便當因凍漲，賣一個、賠一個；台鐵內部雖有意提案調高便當售價，受限公營事業機構連票價都不敢漲的束縛下，停留私下討論，並藉由限量供應因應，彈性調控便當販售量，減少虧損。

台鐵運輸本業虧損連連，累積四千億債務，台鐵附業販售的便當則經營有成。新冠疫情爆發前，台鐵於二○一九年曾創銷售逾一千萬個便當的紀錄；疫情趨穩，業績逐漸回流，今年一月至五月，台鐵便當營收約兩億六千萬元，比去年同期約一億六千萬元，成長百分之六十三，使坊間戲稱台鐵是「被火車耽誤的便當店」。

台鐵便當目前口味超過十種，歷久不衰的六十元招牌排骨便當，讓不少人津津樂道，只是在通膨嚴重、原物料飆漲下，餐飲品牌紛紛調漲價格，市面上的便當動輒一份一百二十元至一百五十元，台鐵的排骨便當卻仍維持六十元，雖然被民眾詬病分量縮水，但在高物價時代，台鐵排骨便當反而經濟實惠，吸引民眾在店舖開張前即提前排隊搶購。

然而，台鐵納入設備折舊攤提、場地租金計算，六十元便當是賠錢賣，八十元排骨便當最多打平，據悉內部曾反映成本大增，應適時檢視或調漲便當價；然而台鐵內部透露，票價廿八年未漲，與附業猶如「命運共同體」，在公部門體系，只能私下提議調漲便當價格。

只是漲價的討論未能浮上檯面，台鐵不敢貿然漲價或停賣六十元便當，只能一面讓各地鐵路餐廳各自彈性調控每日販售數量，以「限量」方式因應，一面積極拓展高價產品線，增加營收，並寄望明年公司掛牌後，多了企業經營的彈性，可適時調整便當售價，反映經營成本。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，台鐵車票凍漲廿八年，附屬事業也貫徹同樣精神，既然台鐵要公司化，就得停止虧損、脫胎換骨，革新服務品質及提升營運安全，作法必須改變，建議一概通盤檢討營運方式。