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捐血率降低／年長者的血 醫：不輸年輕人

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

年輕族群捐血率逐年降低，去年創下近十年來新低，年逾六十五歲的捐血者相對踴躍，但不少人擔心年長者血液品質較差，可能影響輸血者健康。對此，台北榮總內科部輸血醫學科主任劉峻宇說，「長者的血液沒有比年輕人差」，輸血是為救命，只要符合捐血條件，血液都可用在救人。

近年來，美國部分優生保健醫療診所推廣「三代捐血」，由兒子輸血給爸爸，再由爸爸輸血給阿公，宣稱輸進年輕人的血，可讓年長者更有活力，延緩老化速度。此外，動物實驗發現，年輕動物的血液品質比年長動物來得好，引發外界聯想「長者的血液品質較差」。

對此，輸血學會理事長闕宗熙說，輸血是為救命，年長者的紅血球攜氧量、血小板凝血功能並不比年輕人還差，無須擔心。

劉峻宇表示，若單純以年齡因素來比較年輕人與年長者的血液差別，臨床顯示，年輕人血液保存期會比年長者長一些，約可達到一個月，而年長者血液保存僅約二至三周，不過，國內用血量大，血袋多於二周內使用完畢，因此，使用時兩者血液品質差異不大。

至於年輕動物血液品質比較好，劉峻宇指出，原因在於器官隨年齡老化，人體造血功能也是如此，但不鼓勵美國「三代捐血」回春做法，因輸血為緊急醫療用途，「為了救命、救人」，即便是長者血液仍可救人一命。

捐血 老化 爸爸

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