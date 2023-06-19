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健康你我他／貪吃冰涼水果 引發確診後遺症

聯合報／ 文／陳文東（高市苓雅）
醫師開了五天份的抗病毒藥。圖／陳文東提供
醫師開了五天份的抗病毒藥。圖／陳文東提供

疫情三年多來，我沒有確診過，以為可以逃離這一波新冠疫情風暴。沒想到，5月17日上午要出門時，身體感到畏寒、頭烘烘，以為感冒了，太太說是否該快篩一下？快篩結果，竟出現兩條紅線，這下子不敢出門了，立刻到附近診所看診。

就醫時，我先將快篩陽性確診試劑交給護理師，一量體溫發高燒，醫師看診後開三天處方藥，更開了五天份的抗病毒藥（65歲以上才可以健保給付）。

服用三天的處方藥和抗病毒藥物後，覺得身體都恢復正常了，再快篩已呈陰性，比以前感冒至少得一星期還快速痊癒，因此，我就快樂出門，做每天要做的事。

5月26日晚上有事到同學家，主人端來一盤冰涼的芒果和水梨，以為身體OK了，就吃了三片芒果、兩塊水梨，沒想到，翌日喉嚨一直乾咳不停，要咳又咳不出，難過無比，人非常不舒服，一講話就咳，有口難言，體會到無病無痛的日子真幸福。

於是，我到附近的中醫診所看診，醫師說：「這是確診的後遺症，看似痊癒，其實二周內尚不穩定，尤其吃到西瓜等水果，或是吃冰、甜等食品，早上吃，馬上下午會咳不停。」

這次確診給我上了寶貴的一課，美食當前，須戒「貪吃」。

快篩陽性 確診 醫師

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