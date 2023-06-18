血荒危機4／全國血液庫存拉緊報 「這」裡剩4.4天最慘

暑假即將到來，高中職、大專院校陸續放假，捐血大受影響，緊接著農曆7月（俗稱鬼月）到來，國人不喜歡在鬼月手術，從現在開始到鬼月前，開刀手術量增加，用血量上升，雙重影響恐出現血荒危機，尤其近期全國天氣不穩定，大雨不斷，影響民眾捐血意願，依台灣血液基金會昨最新統計，全國A、B、O、AB四大血型血液庫存量均呈偏低，其中以高雄捐血中心最為嚴重，整體庫存量僅剩4.4天。

血液基金會公關處長黎蕾表示，每年6月中旬後，暑假即將到來，捐血量驟減，原因是學生多在準備期末考、撰寫論文等，無暇捐血，再加上夏天捐血量可能受到颱風等天氣不穩定因素，造成全國血液庫存偏低。依血液基金會統計發現，上周六全國A、B、O、AB四大血型血液庫存量均為偏低，整體庫存量5.9天，低於標準7天的安全庫存量。

依血液基金會統計發現，依各地捐血中心統計，其中台北、台中、高雄捐血中心的血液合計庫存量均為偏低，缺血情形較為嚴重，其中又以高雄捐血中最為嚴重，A型剩3.9天、B型4.4天、O型僅剩4.8天、AB型僅剩4.5天，呼籲大家踴躍捐血。

輸血學會理事長闕宗熙說，國人不喜歡在農曆7月手術，約從現在開始到農曆七月前，開刀手術較多，用血量就會增加，以往捐血人口較多時，如果突然需要用血，大家一起捐血時，可以找到許多捐血人，但受人口老化、少子化等影響，捐血人口降低，相對要馬上找到可以捐血的人就會減少，目前醫院供血情形，將有賴捐血中心動態調整。

血液基金會統計，近10年來，年輕族群捐血量逐漸下滑，17歲至20歲捐血率自2013年15.61%，去年降至11.19%，人數從20萬1682人減少到9萬9738人，跌幅高達50%。血液基金會董事長侯勝茂於日前世界捐血日活動表示，血液是醫療最重要且不可或缺的資源，仰賴全民捐血支持，隨著人口老化、癌症增加，用血量也提升，深耕年輕世代對血液、捐血觀念與知識更顯重要。

振興醫院急診重症醫學部主任田知學觀察，年輕族群對「捐血」較無感，往往都是在接受輸血後，或是家屬病患在輸血後挽回一命，才發現血液對人體的重要性，而捐血是幫助一個不認識的人，及不認識的人背後的家庭。

黎蕾說，6月14日世界捐血日活動後，即開始推動捐血活動，許多公司、企業將在暑假舉辦團體捐血活動，確保暑假供血無虞。為讓更多年輕世代了解血液知識及捐血的重要性，基金會推出國內第一本為青少年量身打造的血液知識科普圖文書「小大人的血液課」，努力讓捐血的健康觀念向下扎根。