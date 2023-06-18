血荒危機1／逾齡捐血人籲放寬捐血限制 血基會研議出爐

台灣年輕人捐血率逐年下降，反觀65歲以上捐血人充滿熱情，但依逾齡捐血規定，65歲以上捐血人每年、每次捐血量均有限制，且每年捐血前至少一次須由醫師親自面談，年長捐血人呼籲放寬規定。血液基金會日前開會討論決議，為保護逾齡捐血者健康、降低捐血後發生不適風險，將仍依現行規定處理。醫師表示，長者多有慢性病等共病或有貧血情形，捐血前仍應經醫師評估。

血液基金會公關處長黎蕾表示，一般捐血人年齡為17至65歲，現放寬65至70歲民眾也可捐血，但逾齡捐血人規定每3個月捐血一次，每次僅能捐血250CC，年捐血量為男性1000CC，女性750CC，且每年捐血前至少一次須由醫師親自面談。

黎蕾表示，逾齡捐血人捐血規定，相較一般捐血人依捐血量不同，可以每2至3個月捐血一次，每次最多捐血500CC，年捐血量男性1500CC，女性1000CC，不需醫師面談均較為嚴格。但據血液基金會去年年報統計，65歲以上長者捐血2323人，為所有捐血年齡層人數最少，而年平均捐血次數達2.85次，為所有年齡層最高，顯示年長捐血人對捐血充滿熱情。

至於，逾齡捐血人捐血量、次數限制及每年捐血前至少一次由醫師親自面談，並呼籲應該放寬。黎蕾表示，相關規定主要是保護逾齡捐血者健康、降低捐血後發生不適風險，並參考國外各國作法，依現行規定處理。

台北榮總內科部輸血醫學科主任劉峻宇說，年逾65歲長者為罹患癌症高風險族群，捐血前評估可事先了解有無罹癌，一旦罹癌不可捐血，另年近70歲長者常有貧血、血壓偏高，捐血後若血壓突然偏低或飆高，恐引起昏倒或中風，得不償失。年逾50歲民眾社會責任感較強，希望捐血助人，但一個人健康與否，須經醫師評估，避免捐血後，健康反而出現問題，也確保血液品質。

「65歲以上已是老人家，捐血前須經醫師評估，還是要的。」振興醫院急診重症醫學部主任田知學說，65歲以上長者多有慢性疾病等共病，如癌症可能影響造血功能而有貧血等情形，可能就無法捐血，「我想捐，和我能不能捐這是兩件事情」，因此捐血前還是需要經過醫師評估。

輸血學會理事長闕宗熙說，年長捐血人捐血前評估，這是為重視安全，若未經評估，當長者捐血時，若心情緊張、血糖低造成昏倒，甚至是心肌梗塞，考量捐血車、捐血室等單位人員配置為護理師、醫檢師等，可能沒有醫師在場，一旦發生緊急狀況，雖然現場可以進行急救，並送往鄰近醫院，但對年長捐血人來說，仍有風險，捐血中心也無法承擔。

闕宗熙說，對年長捐血人來說，捐血前先經醫師評估，可能不是大問題，而是想要捐血時，捐血車或捐血站沒有常駐的醫師可以立即進行評估，感覺很不方便，捐血中心應提升長者捐血的方便性。

黎蕾指出，目前雖無法放寬逾齡者的捐血限制，但會提供更友善，更方便的捐血環境，包括主動告知並充分說明逾齡捐血的相關規範，並研議有更友善的捐血流程，讓逾齡者可就近至捐血車捐血，而不需再到捐血室或捐血站捐血，這部分都在進行研議。