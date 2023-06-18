玉山到底在哪縣市？外國人也戰翻 內政部曝正解：很多台人不知道

全台最高峰玉山是亞洲地理中心的重要標誌之一，其壯麗獨特的美景與地貌，吸引國內外登山好手爭相挑戰登頂。不過，玉山究竟在台灣哪個縣市，你知道嗎？內政部臉書日前分享，近期有外國朋友熱烈討論，「玉山到底在哪個縣市？」不料許多台灣人也霧煞煞。

近日，住台灣多年的加拿大YouTuber Prozzie找來英國、紐西蘭友人，以抽籤方式抽出一個縣市，由3人來談談對該縣市的印象，不料抽出南投縣時，卻意外地為玉山究竟在「嘉義縣」或「南投縣」爭論許久，引起網友們熱烈討論。

對此，內政部解答，事實上玉山橫跨了3個縣市，分別是高雄市、嘉義縣及南投縣——攀登玉山必經的排雲山莊，門牌於2007年10月重新編入嘉義縣阿里山鄉；負責高山氣象的玉山氣象站，門牌號則落在南投縣信義鄉東埔村。

貼文一出，網友們紛紛表示「長知識」，「謝謝小編科普」、「小五社會正在教國家公園，跨越的縣市都有寫，背的有點辛苦」、「我現在知道了！」、「我以為只有南投！謝謝小編科普」、「玉山山脈跨很多縣市欸」。

內政部也提及先前報導，有山友在登山口拍照時，竟冒著危險爬到石碑上「登頂」，呼籲大家千萬不要模仿；另外，由於最近天候不佳，各地降雨機率高，恐有土石鬆動跟落石，請登山客務必評估是否前往山區活動，「山永遠都在！」。