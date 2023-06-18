快訊

高速撞擊畫面曝！男車禍肇逃前 竟對車頭全毀受傷駕駛拳打腳踢

一張圖看天氣！13縣市極端高溫恐飆36度 端午連假降雨熱區出爐

受害Z女公開道歉私訊「這一天來了」 宥勝突爆：我被性侵過

玉山到底在哪縣市？外國人也戰翻 內政部曝正解：很多台人不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山觀測站位於玉山北峰，有聞名的「千元紙鈔視角」。圖／玉山觀測站提供
玉山觀測站位於玉山北峰，有聞名的「千元紙鈔視角」。圖／玉山觀測站提供

全台最高峰玉山是亞洲地理中心的重要標誌之一，其壯麗獨特的美景與地貌，吸引國內外登山好手爭相挑戰登頂。不過，玉山究竟在台灣哪個縣市，你知道嗎？內政部臉書日前分享，近期有外國朋友熱烈討論，「玉山到底在哪個縣市？」不料許多台灣人也霧煞煞。

近日，住台灣多年的加拿大YouTuber Prozzie找來英國、紐西蘭友人，以抽籤方式抽出一個縣市，由3人來談談對該縣市的印象，不料抽出南投縣時，卻意外地為玉山究竟在「嘉義縣」或「南投縣」爭論許久，引起網友們熱烈討論。

對此，內政部解答，事實上玉山橫跨了3個縣市，分別是高雄市、嘉義縣及南投縣——攀登玉山必經的排雲山莊，門牌於2007年10月重新編入嘉義縣阿里山鄉；負責高山氣象的玉山氣象站，門牌號則落在南投縣信義鄉東埔村。

貼文一出，網友們紛紛表示「長知識」，「謝謝小編科普」、「小五社會正在教國家公園，跨越的縣市都有寫，背的有點辛苦」、「我現在知道了！」、「我以為只有南投！謝謝小編科普」、「玉山山脈跨很多縣市欸」。

內政部也提及先前報導，有山友在登山口拍照時，竟冒著危險爬到石碑上「登頂」，呼籲大家千萬不要模仿；另外，由於最近天候不佳，各地降雨機率高，恐有土石鬆動跟落石，請登山客務必評估是否前往山區活動，「山永遠都在！」。

玉山 南投 嘉義 高雄市 內政部

相關新聞

一張圖看天氣！13縣市極端高溫恐飆36度 端午連假降雨熱區出爐

迎夏至，天氣愈來愈熱，明天至周三各地多雲到晴，期間易出現極端高溫，傍晚已針對13縣市發布明日高溫資訊；到了周四至周日的端...

玉山到底在哪縣市？外國人也戰翻 內政部曝正解：很多台人不知道

全台最高峰玉山是亞洲地理中心的重要標誌之一，其壯麗獨特的美景與地貌，吸引國內外登山好手爭相挑戰登頂。不過，玉山究竟在台灣哪個縣市，你知道嗎？...

地質專家開挖花蓮玉里斷層 少見平移左移斷層活動估達千年以上

花蓮玉里斷層是少見的平移斷層，為更了解該斷層，國科會委託國立台灣大學、東華大學等地質專家研究團隊，在玉里鎮民廣場挖掘平移...

「就算大雨讓整座城市顛倒，公司還是算你遲到！」10大下雨天最討厭的事 你都中了嗎？

台灣5月、6月面臨梅雨季節，雖然可以為全台各地帶來可觀的降雨量，補充水庫一整年所需用水，不過濕答答的天氣常常讓許多人感到非常煩躁，不論是要穿雨衣、穿雨鞋全副武裝騎車出門，走在路上撐傘被汽車濺起的水花淋成落湯雞，還是回到家發現飛蟻充斥各個角落，都會讓所有人崩潰指數直接爆表。

香港知名鐵道作家來台辦婚禮 豪氣包下台鐵列車當禮車

現年40歲的香港知名鐵道作家蕭潔恒，來台向台鐵包下專開列車作為結婚禮車，今天與妻子鄭麗鳳在潮州鐵道園區補辦婚禮，邀請親友...

交通部拚觀光 自行車慢旅攻台灣本島極西燈塔

雲嘉南濱海國家風景區管理處推廣沿海觀光，今辦理自行車慢騎活動，來自全台各地300名車友，騎往台灣本島極西點七股國聖燈塔，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦