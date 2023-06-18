一張圖看天氣！13縣市極端高溫恐飆36度 端午連假降雨熱區出爐

迎夏至，天氣愈來愈熱，明天至周三各地多雲到晴，期間易出現極端高溫，傍晚已針對13縣市發布明日高溫資訊；到了周四至周日的端午連假，上午天氣穩定，但各地午後可能迎來雷陣雨，雨勢也轉趨明顯，高溫略降至33度至34度。

中央氣象局今天傍晚針對13縣市發布高溫資訊，受西南風影響，台東縣地區有焚風發生機率，明天中午前後，基隆市、台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，有36度以上高溫機率。

中央氣象局預報員廖經翔表示，梅雨季6月底結束，太平洋高壓也有增強趨勢，預估形成影響台灣的梅雨鋒面，機率愈來愈低。

廖經翔指出，周三之前，水氣較少，天氣較穩定，午後在宜蘭地區、各地山區有零星短暫陣雨；受西南風影響，中南部沿海清晨至上午有局部偶陣雨。

周四端午連假開始，午後熱對流發展明顯，環境變得較不穩定，各地午後都有降雨可能，溫度略降至33度至34度。