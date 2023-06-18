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一張圖看天氣！13縣市極端高溫恐飆36度 端午連假降雨熱區出爐
迎夏至，天氣愈來愈熱，明天至周三各地多雲到晴，期間易出現極端高溫，傍晚已針對13縣市發布明日高溫資訊；到了周四至周日的端午連假，上午天氣穩定，但各地午後可能迎來雷陣雨，雨勢也轉趨明顯，高溫略降至33度至34度。
中央氣象局今天傍晚針對13縣市發布高溫資訊，受西南風影響，台東縣地區有焚風發生機率，明天中午前後，基隆市、台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，有36度以上高溫機率。
中央氣象局預報員廖經翔表示，梅雨季6月底結束，太平洋高壓也有增強趨勢，預估形成影響台灣的梅雨鋒面，機率愈來愈低。
廖經翔指出，周三之前，水氣較少，天氣較穩定，午後在宜蘭地區、各地山區有零星短暫陣雨；受西南風影響，中南部沿海清晨至上午有局部偶陣雨。
周四端午連假開始，午後熱對流發展明顯，環境變得較不穩定，各地午後都有降雨可能，溫度略降至33度至34度。
周四至周五，西半部平地有局部短暫雷陣雨。周六至周日，風向轉南風，台東地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區、東半部山區也都會有局部短暫雷陣雨。
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