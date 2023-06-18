高市限塑令7月1日上路 買飲料自帶杯加碼優惠

為配合行政院環保署限塑政策，高市飲料店自今年7月1日起不再提供一次用塑膠飲料杯。市府為推廣限塑政策，今天特地號召高雄多家知名飲料店齊聚駁二藝術特區大港橋旁，成立減塑大聯盟並推出「自備環保杯雄優惠」活動，呼籲飲料業者和大眾落實減塑愛地球，共同迎向淨零新生活。

市長陳其邁受訪時表示，高雄天氣熱，自己一天都要一杯手搖飲解渴。而高雄的飲料店家約2800多家，全台最多，政策上路後，估計每年可減少一次用飲料杯1億2千萬個，共約減少1500公噸垃圾量，換算每年減少6145公噸碳排放，相當於62座凹仔底公園的碳吸附量，減碳效益十分可觀。

此次活動邀請包括多那之、星巴克、三分春色、水弄茶巷等12家飲料品牌業者參與。飲料店代表到場宣和市長高舉環保杯表示減塑決心。市長陳其邁親還擔任飲料員工，親手製作特調手搖飲分送現場自備環保杯的民眾解渴。

環保局表示，為期3個月的優惠活動，民眾持環保杯購買飲品，除原業者提供至少5元優惠，環保局更加碼折扣5至10元。其中例如星巴克自7月到9月的每月1日至5日，除業者原本自帶杯優惠10元外還加碼10元，等於優惠20元。

高雄市環保局說，去年12月台北市就已推行「限塑令」，新北市也於今年5月禁用。今年7月1日起，高雄、桃園也加入禁用一次性塑膠飲料杯行列。台中、台南今年10月也會推行，六都減塑政策年底前會全部上路。

環保局長張瑞琿說，因事先有宣導，沒訂緩衝期，會讓業者用完存貨塑料杯後再抽查。但最慢到年底若抽查還發現仍使用塑料杯，可依「廢棄物清理法」第 51 條第 3 項規定處1200 元至 6000 元罰鍰。